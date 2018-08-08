Стивен Сигал - новое лицо российской дипломатии

Эммануэль Гриншпан, Le Temps

Актер, ставший одновременно трофеем и двойником российского президента, олицетворяет символический ответ Вашингтону с игрой мускулов. Еще Сигал призван послужить доказательством того, что американская элита не единодушна в своем враждебном отношении к Москве, пишет корреспондент швейцарской газеты Le Temps в Москве Эммануэль Гриншпан.

Отныне российская дипломатия отстаивает свое право на зрелищность. Стивен Сигал в субботу вечером стал новой тетивой для дипломатического лука Кремля, отмечает журналист. Звезда боевиков 1990-х годов, чья слава клонится к закату, Сигал теперь уполномочен Москвой сыграть роль спецпредставителя российского МИДа по вопросам гуманитарных связей между Россией и США.

Конец советской эпохи был отмечен личностью Андрея Громыко, получившего на Западе прозвище "Мистер Нет". Разве не логично было бы артикулировать авторитарную российскую дипломатию последних лет с помощью публичной дипломатии, олицетворенной носителем черного пояса айкидо, знаменитого тем, как он в мгновение ока прижимает своего соперника к земле? - рассуждает автор статьи. Посредством этого крепко сложенного защитника российских интересов Владимир Путин прибавляет к своей коллекции трофей, выстроенный по своему образу и подобию. Стивен Сигал, получивший российский паспорт в 2016 году, в этом не одинок: Владимир Путин лично предоставил российское гражданство целому ряду мировых знаменитостей, таких как боксер Рой Джонс-младший и чемпион смешанных единоборств Джефф Монсон. Брутальность и американское гражданство явно улучшают шансы на получение российского гражданства. Тем не менее, французский актер Жерар Депардье и бразильский футболист Марио Фернандес (который играет в российской сборной) тоже удостоились этой милости.

"Никто не думает всерьез, что Сигал способен в какой-то мере оказать хоть малейшее влияние на российско-американские отношения. Однако Москва смотрит на это иначе: Сигал здесь воспринимается как российский трофей в информационной войне между Россией и США. И почему бы не воспользоваться им в качестве наглядной демонстрации всему миру того, что американская элита далеко не столь единодушно настроена против России, как можно судить при чтении американских СМИ", - анализирует Татьяна Становая, глава аналитической компании R.Politik.

"В любом случае, Владимир Путин вступает в союз с иностранными деятелями, популярными в мире политики. Тем самым он демонстрирует свое растущее влияние и взамен получает немного моральной ауры, излучаемой этими знаменитостями. Суть подобной тактики состоит в уравновешивании международного имиджа, очерненного фактами, которые постоянно муссируются в СМИ: это гонения на российскую оппозицию, войны (Грузия и Украина), аннексия иностранных территорий (Крым), поддержка кровавых диктаторов (Башар Асад), бомбардировки гражданского населения (Чечня, Сирия) и убийство перебежчиков за рубежом (Александр Литвиненко и Сергей Скрипаль) посредством радиоактивных и нервно-паралитических веществ", - комментирует Гриншпан.

Хотя российский бюджет истратил огромные суммы на публичную дипломатию, она функционирует скорее в качестве заплатки, считает политолог Татьяна Становая. "Публичная дипломатия никогда не была сильной стороной Владимира Путина и его режима. Он больше привык решать проблемы с глазу на глаз с великими мира сего через непубличные соглашения, содержание которых российская власть не слишком любит раскрывать. Публичная дипломатия используется тогда, когда возможности для нахождения решений с глазу на глаз и заключения "больших договоров" (выражение посвящено разделу зон влияния между супердержавами. - Прим. Le Temps) оказываются крайне ограниченными", - отмечает Становая.

"Во время своей президентской кампании в начале года Владимир Путин при каждом своем появлении на публике находился в окружении российских знаменитостей. Личная привязанность знаменитостей служит Владимиру Путину надежнее, чем идеология, на которую может претендовать какой-нибудь соперник во властных кругах. Стало быть, данный метод вносит свой вклад в персонализацию власти Владимира Путина как на внутреннем, так и на внешнем уровне", - подытоживает корреспондент.

Источник: Инопресса