Революция дочерей в Аргентине

Анжелин Мантойя, Кристин Легран, Le Monde

Законопроект о легализации абортов в Аргентине, одобренный депутатами, должен обсуждаться 8 августа в Сенате. Молодые аргентинки играют ключевую роль в этой битве, пишут журналистки Le Monde Анжелин Мантойя и Кристин Легран.

Девушки от 13 до 18 лет вышли на улицы, привязывая к своим рюкзакам зеленые платки, символизирующие добровольное прерывание беременности (IVG) и подгоняя своих родителей, дабы потребовать то, что им кажется естественным: права распоряжаться своим телом, говорится в статье.

Они не просят, а требуют: "Девушки сделали свой выбор, теперь легальный аборт!"

Их кумир - 18-летняя Офелия Фернандес, бывшая ученица лицея Карлос-Пелегрини, заведения для интеллектуальной элиты. 29 мая она выступила перед депутатами в ходе дебатов о законопроекте с проникновенной речью, потрясшей умы, отмечают авторы статьи.

Девушка пришла на встречу с Le Monde в бар с зеленым платком на шее. Ее высказывания радикальны, без уступок. "Надо приучить вас к идее о том, что мы хотим другого образа жизни (...). Подпольный аборт существует и убивает, бедные женщины и мужчины-транссексуалы умирают!" - заявила она депутатам. Она повторяет это и сегодня. Право на аборт вписывается в более широкий круг требований. Как подтекст, обсуждается право женщин на удовольствие, на независимость и критикуется "гегемонистская и гетеронормированная сексуальность", говорит она.

Журналистка ежедневной газеты Pagina/12 Лусиана Пекер говорит о "революции дочерей". Офелия Фернандес идет еще дальше: "Большинство наших родителей учится у нас", - провокационно сказала она. Действительно, депутаты признали, что их позиция по аборту изменилась благодаря их дочерям.

Однако мобилизация девушек-подростков не должна заслонять глубокие разногласия в обществе по вопросу об абортах, говорится в статье.

"В самых бедных кварталах Буэнос-Айреса я не видел ни одного зеленого платка, - констатирует профессор социологии Мариано Десак. - Даже наоборот, видел несколько небесно-голубых платков", такой цвет выбрали противники законопроекта.

В лагере пролайферов состоит множество сторонников, передают журналистки. В субботу 4 августа по призыву евангелических церквей 500 тыс. человек, по словам организаторов, собрались в центре Буэнос-Айреса, протестуя против законопроекта, с лозунгом "спасем две жизни" - имеется в виду жизнь беременной женщины и жизнь эмбриона - и под звуки церковных гимнов. "Аборт - это преступная практика, а не политика здоровья", - считают они, отбрасывая один из аргументов сторонников легализации абортов, по мнению которых именно подпольность IVG приводит к смерти десятков женщин.

Если данный законопроект будет принят в родной стране Папы Франциска, это станет историческим событием для всего региона, где аборт узаконен только на Кубе, в Уругвае, в Гайане и в городе Мехико. Аргентинский президент Маурисио Макри, который высказывался против законопроекта, уточнил, что он не станет накладывать свое вето, говорится в статье.

Источник: Инопресса