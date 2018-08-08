Голодовка против забвения

Алисе Бота, Die Zeit

Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся в российской тюрьме, объявил бессрочную голодовку 87 дней назад. Он требует освободить других украинских заключенных - и о Сенцове не следует забывать, пишет в издании Die Zeit корреспондент Алисе Бота.

О Сенцове вспомнили во время финала ЧМ-2018 на московском стадионе "Лужники": участники Pussy Riot выбежали во время матча на футбольное поле, протестуя против пыток в российских тюрьмах и требуя выпустить всех политических заключенных. "Одним из них является 42-летний Олег Сенцов, отец двоих детей. В августе 2015 года он был приговорен российским военным судом к 20 годам лишения свободы", - отмечает журналистка.

"Сенцова и еще несколько человек обвиняют в том, что они якобы подожгли полицейский участок и планировали теракты в Крыму - общественности доказательств предъявлено не было", - говорится в статье. "Приговор был вынесен на основании показаний, которые потом сами обвиняемые и опровергли - признания были выбиты под пытками", - пишет Бота.

Как утверждает адвокат режиссера Дмитрий Динзе, доказательств вины его подзащитного найдено не было.

"За границей подписывались петиции, известные люди обращались с письмами к Путину, постоянно появлялись сообщения о беззаконии в деле Сенцова - ничего не помогало. Годы шли, а Сенцов продолжал находиться за решеткой. Может, расчет был сделан именно на это: общественность должна привыкнуть к тому, к чему привыкать не должна ни в коем случае", - пишет Бота.

Возможно, именно эта стагнация, это забвение и привело к тому, что Сенцов решил прибегнуть к самой крайней мере - голодовке. "Он требует не собственного освобождения, а свободы для других политических заключенных с Украины, которые томятся в российских тюрьмах", - говорится в статье.

Каково сегодня истинное состояние здоровья Сенцова, сказать трудно, замечает Бота. "Его видят немногие. Уполномоченная по правам человека заявила, что голодовка Сенцова - не что иное, как своего рода лечебное голодание - дескать, режиссер даже прибавил в весе. Адвокат Сенцова эту версию тут же опроверг: его подзащитный похудел на 13 кг - и это было в июне".

"Четыре года, проведенные Сенцовым за решеткой, - это четыре года войны на Украине. Люди стали привыкать к тому, что там идут военные действия: война сильно не разгорается и кажется далекой", - отмечает журналистка. Жертвами военного конфликта становятся и те, кто находится далеко от линии фронта.

В России к 12 годам колонии был приговорен украинский журналист Роман Сущенко, а на Украине фигурантом судебного процесса стал руководитель РИА "Новости Украина" Кирилл Вышинский. "В Крыму активистов арестовывают за то, что они вывешивают из окон флаги Украины, из Белоруссии в Россию российскими спецслужбами был вывезен 19-летний студент", - передает Die Zeit.

Сенцов, казалось, начал голодовку в мае, чтобы привлечь внимание мировой общественности в ходе ЧМ в России. "Но это внимание не помогло, - пишет Бота. - Сенцов продолжает находиться в лагере - и это чудовищная ситуация, к которой никто не должен привыкать".

Источник: Инопресса