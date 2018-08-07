Великобритания намерена просить Россию об экстрадиции подозреваемых в нападении в Солсбери

Ник Хопкинс, Ивен Макаскилл, Люк Гардинг, The Guardian

Британское правительство намерено подать запрос об экстрадиции двух россиян, подозреваемых в осуществлении нападения в Солсбери, сообщает The Guardian со ссылкой на источники в Уайтхолле и в органах безопасности.

"Этому шагу предшествовали месяцы кропотливого расследования, которое вели офицеры полиции и разведслужб. Они воссоздали картину передвижений двух россиян с момента их прибытия в Великобританию до отъезда", - пишут журналисты Ник Хопкинс, Ивен Макаскилл и Люк Гардинг.

"По словам источников, Королевская уголовная прокуратура, подготовившая запрос об экстрадиции, завершила процесс и готова представить документы. Этот запрос вновь воспламенит тлеющий дипломатический скандал в отношениях с Россией, которая непременно его отвергнет, что вызовет еще один раунд зеркальных высылок дипломатов", - прогнозируют авторы статьи.

"Решение настаивать на экстрадиции последовало за напряженным спором в Уайтхолле: правительство разделилось на тех, кто желает дать России более жесткий ответ, и тех, кто считает запрос пустым политическим жестом", - информируют журналисты.

Источник из Уайтхолла заявил: "Королевской уголовной прокуратуре было поручено подготовить запросы об экстрадиции, и, как мы понимаем, они готовы. Все как с Литвиненко. Ситуация практически повторяется. Полиции удалось установить личности людей, которые приехали и потом вернулись обратно".

Полиция и сотрудники разведки полагают, что "Новичок" нанесли на ручку входной двери Скрипалей, воспользовавшись флаконом для духов. "Полиция отрабатывает версию того, что флакон выбросили где-то городе, где затем его подобрал Роули и подарил Стерджес", - говорится в статье. Военная лаборатория Портон-Даун изучила "Новичок", обнаруженный на дверной ручке и во флаконе из-под духов, но полиция пока не сообщила, одна ли это партия, уточняют авторы.

В Уайтхолле советник по национальной безопасности Марк Седвилл активнее всего настаивает на том, чтобы дать России жесткий ответ. "Он призывает занять жесткую позицию. После нападения на Скрипалей он очень агрессивно настроен по отношению к России", - сообщил источник The Telegraph.

Адвокат Марины Литвиненко Елена Цирлина считает, что Россия ответит на запрос об экстрадиции возмущением. По ее словам, попытки экстрадировать Лугового и Ковтуна провалились, и поэтому в случае с нападениями в Солсбери правительству следует провести открытое разбирательство.

"Я твердо убеждена в том, что в целях прозрачности и в интересах международной репутации Британии должно быть проведено открытое разбирательство. Оно позволило бы заслушать все доказательства полиции по делу Скрипалей и открыто рассмотреть их", - сказала Цирлина.

Источник: Инопресса