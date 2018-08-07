"Ультрас" левого и правого толка объединяются, чтобы воевать на стороне пророссийских сил на Украине

Ирене Савио, El Confidencial

Бывший лидер итальянских "ультрас" и член военизированной группировки, неофашист, ненавидевший брюссельских технократов, и албанский ультранационалист, который борется за воссоздание СССР, гражданин Молдавии, мечтающий стать легионером, и сын руководительницы отделения итальянской правящей партии "Лига", - все эти люди стали объектом "Операции 88", которую провело элитное подразделение итальянского корпуса карабинеров - Raggruppamento Operativo Speciale (Специальное оперативное соединение, ROS), пишет журналистка El Confidencial Ирене Савио. Автор поясняет, что "их обвиняют в принадлежности к группе наемников, которая вербовала в Италии добровольцев для участия в боевых действиях на забытой войне на Украине на стороне пророссийских повстанцев. Группа предположительно имела базу на итальянской территории".

"Операция началась в 2013 году, когда сотрудники ROS обнаружили несколько отрядов скинхедов, которые перемещались между областью Лигурия и ломбардским городом Варезе, а завершилась на прошлой неделе выдачей шести ордеров на арест. Три человека - член военизированной группировки Антонио Катальдо, албанец Олси Крутани и молдаванин Владимир Врбичии - арестованы, остальные объявлены в международный розыск, поскольку их местонахождение неизвестно. Это Андреа Пальмери, известный футбольный хулиган из группировки Lucca 1998, склонной к насилию; отставной итальянский военнослужащий Массимилиано Каваллери, симпатизирующий неофашизму, а также Габриэле Каругати, бывший сотрудник службы безопасности, сын Сильваны Марин, которая в прошлом руководила одним провинциальным отделением "Лиги", - пишет автор.

Группа "была организована под прикрытием фонда, который вербовал наемников под предлогом доставки гуманитарной помощи в восточноукраинский регион Донбасс, где с 2014 года длится кровопролитный конфликт. Некоторые из обвиняемых заявили, что отправились в Донбасс, чтобы защищать местное население от агрессии украинской армии и военизированных формирований, "финансируемых США". Следователи добавляют к этому экономический фактор, поскольку итальянские "иностранные бойцы" получали деньги за участие в боевых действиях", - говорится в статье.

"Мы обнаружили, - заявил полковник ROS Луиджи Императоре, - что в этом случае были преодолены противоречия между правыми и левыми. Среди завербованных в равной мере присутствуют и ультраправые, и другие, сторонники идей (российского философа Александра) Дугина".

"Группа наемников выделяется "отсутствием интереса к традиционной идеологии и политике" - она ориентировалась "на евразийские позиции наподобие тех, которые продвигает русский философ Дугин", написали следователи в распоряжении, касающемся "Операции 88", - пишет автор.

О Крутани газета сообщает, что это "албанский гражданин, который, по версии итальянской полиции, является отставным офицером российской авиации, мастером боевых искусств и специалистом по информатике. Крутани был посредником для завербованных и направленных в Донбасс наемников. На месте он поддерживал контакт с Алексеем Мильчаковым, известным командиром ультраправого отряда "Русич", который действовал в этих районах. Крутани также, возможно, связан с организацией "Суть времени".

И, наконец, о Врбичии сообщается: "житель Пармы", "выражал восхищение министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини", "в марте 2015 года участвовал в Международном русском консервативном форуме".

Источник: Инопресса