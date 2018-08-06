13:18 06.08.2018 | Дайджест | Новости 100200659

Коррупция разрушает Украину

Флориан Хассель, Süddeutsche Zeitung

"Прошло более четырех лет после революции на Майдане, а финансово слабая Украина продолжает терять миллиарды из-за коррупции. Как показали расследования, проведенные редакцией Sueddeutsche Zeitung в Киеве и Одессе, бюджет страны недополучает порядка 4,8 млрд долларов ежегодно из-за коррупции в таможенных органах. Это более чем одна пятая от общей суммы поступлений в бюджет и вдвое больше суммы, которую Украина рассчитывает получить в 2018 году от МВФ, ЕС и Всемирного банка", - сообщает автор публикации Флориан Хассель.


Документы, оказавшиеся в распоряжении SZ, доказывают массивные случаи коррупции во многих таможенных ведомствах Украины. "Так, согласно имеющимся данным, основной коррупционной схемой является систематическое "передекларирование" товаров с целью снижения таможенных пошлин", - говорится в статье. В результате действий одесской таможни "20 тонн зонтов превратились в щетки и кисточки, зеркала и картон", и посредством манипуляций фирма из Днепропетровска заплатила на 6-м таможенном пункте в Одессе "вместо 17,712 тыс. долларов всего 4,875 тыс. долларов таможенных пошлин". Как заявил в интервью изданию генпрокурор Украины Юрий Луценко, Украина теряет в результате коррупции на таможне "примерно 30-40% доходов" в бюджет.

В этих схемах задействованы сотрудники пограничной службы, полиции, Генпрокуратуры и СБУ, продолжает Хассель. "Больше всего на этом наживается таможня и СБУ - как правило, в конце месяца оплачивается каждый контейнер, ввезенный в страну по коррупционной схеме", - рассказал SZ некий информатор из Одессы. Для того, чтобы проводить подобные махинации, были созданы фирмы, "близкие к определенному начальнику таможенной службы или его заместителю, офицеру пограничной службы, СБУ или Генпрокуратуры".

"Украина не продвинулась и в вопросах общей коррупции. Согласно рейтингу коррупции Transparency International, Украина в 2014 году занимала 142-е место из 174. Сегодня она занимает 130-е место - лишь Россия коррумпирована еще больше: она занимает 135-ю строчку", - сообщает автор.

Источник: Инопресса


коррупция  Украина  МВФ  бюджет  

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