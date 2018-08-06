Как расследование в отдаленных районах ЦАР закончилось смертью троих россиян

Кристиан Путч, Neue Zürcher Zeitung

"Оппозиционные журналисты были убиты во время проведения расследования относительно печально известной группы российских наемников "Вагнер". Обстоятельства неясны, но версия о случайном разбойном нападении не очень правдоподобна", - считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Кристиан Путч.

Три российских журналиста выбрали одну из самых опасных тем для расследования, отмечает автор. В марте Россия сообщала, что наряду с пятью солдатами, оружием и снаряжением отправила в охваченную гражданской войной страну и "170 гражданских инструкторов" - якобы для укрепления армии в борьбе с конкурирующими группами ополченцев. Согласно расследованию группы активистов Conflict Intelligence Team (CIT), как минимум часть так называемых инструкторов являются сотрудниками группы "Вагнер", говорится в статье.

Режиссер Александр Расторгуев, оператор Кирилл Радченко и известный журналист Орхан Джемаль были убиты на пути к информатору. Правительство и полиция ЦАР пытаются представить убийство заурядным преступлением: как сообщает правительство, десяток вооруженных людей хотели украсть автомобиль журналистов, те сопротивлялись и были застрелены.

Однако против версии об обычном разбойном нападении говорит тот факт, что, по данным миссии ООН в ЦАР (Minusca), автомобиль был найден "с многочисленными пробоинами", то есть украсть его не хотели, отмечает Путч.

Правительство не называет свой источник информации. Как говорится далее в заявлении правительства, репортеры не пытались получить журналистскую аккредитацию, они также не зарегистрировались в российском посольстве в Банги. "Это мало удивляет, - пишет автор статьи. - В конце концов, журналисты занимались расследованием темы, в обсуждении которой не заинтересованы ни Россия, ни ЦАР".

"Если присутствие наемников из группы "Вагнер" подтвердится, ситуация потребует объяснений как со стороны России, так и со стороны ЦАР. Неоднократно сообщалось, что эту частную армию финансирует Евгений Пригожин, близкий союзник президента России Владимира Путина, - пишет автор. - Расследование убитые журналисты проводили по поручению Investigation Control Center, финансируемого живущим в изгнании нефтяным магнатом Михаилом Ходорковским, критиком российского президента".

Источник: Инопресса