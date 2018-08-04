Опасные партнеры

США при помощи санкций оказывают давление на своего партнера по НАТО Турцию. Если напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой продолжит нарастать, выиграть в конечном счете может Москва, сообщает Die Zeit.

В Анкаре надеялись, что с приходом в Белый дом Дональда Трампа ситуация в двусторонних отношениях изменится к лучшему, пишет автор статьи Циа Вайзе. Все стало стремительно меняться после недавнего саммита НАТО в Брюсселе. "Причиной (резкого ухудшения отношений) стал Эндрю Брансон, американский пастор, задержанный в Турции около двух лет назад и теперь посаженный под домашний арест. Трамп через Twitter впервые пригрозил Турции санкциями. И они не заставили себя долго ждать: в среду администрация США наложила санкции на министров внутренних дел и юстиции Турции". Вашингтон аргументирует это тем, что министры сыграли "ключевую роль в аресте и задержании пастора Брансона". Счета министров в США заморожены, гражданам США запрещено вести с ними бизнес. Лира в результате обрушилась до рекордных показателей.

"Эскалация демонстрирует, что турецкое руководство просчиталось в отношении США. Санкции застали Анкару врасплох", - комментирует Вайзе.

Список спорных моментов внушителен, замечает автор публикации. "Турция надеялась, что Трамп - в отличие от его конкурента Клинтон или предшественника Обамы - не станет поддерживать сирийских курдов в борьбе против ИГИЛ*. Однако Администрация Трампа приняла решение поставлять оружие курдскими Отрадам народной самообороны (YPG), вызвав гнев Турции. Анкара относит YPG к террористическим организациям", - передает издание.

"Кроме того, Турция требует выдачи проживающего в ссылке в США имама Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган обвиняет в подготовке попытки госпереворота в июле 2016 года. Власти США имама выдавать отказываются, ссылаясь на недостаточность доказательств", - пишет журналистка.

"К конфликту привело и задержание турецкого банкира Мехмета Хакана Атиллы на въезде в США - позднее его приговорили к 32 месяцам тюремного заключения в связи с незаконным бизнесом с Ираном", - передает автор.

Анкара, продолжает журналистка, то и дело критикует Вашингтон за его ближневосточную политику - например, за перенос посольства США в Иерусалим, а также за новые санкции против Тегерана.

"Решение Турции приобрести российский ЗРК С-400 вызвало сильное недовольство американцев - Сенат США прекратил в этой связи поставки самолетов F-35 Турции", - говорится далее.

Из-за ареста одного из сотрудников американского посольства в Турции (на волне "чисток" после провала попытки переворота в 2016 году) США в 2017 году на время прекратили выдачу в Анкаре виз гражданам Турции.

Пастору Брансону наряду со шпионажем вменяется в вину связь с Гюленом и Курдской рабочей партией. "Трамп обвинил Анкару в том, что Брансона держат в качестве "заложника", - эту точку зрения разделяют и многие эксперты. Эрдоган намекал, что пастора можно обменять на Гюлена", - говорится в статье.

"Расширение санкций может иметь тяжелые последствия для экономики Турции, - замечает автор. - Уже сейчас страна вынуждена бороться с высоким уровнем инфляции. Новая волна санкций может ускорить падение курса турецкой лиры. Однако правительство в Анкаре пока упрямится и обещает ответные меры".

"Конфликт может обернуться экономическими потерями и для США. В 2016 году объем торговли между двумя странами составил 17,4 млрд долларов. Страны, будучи партнерами по Североатлантическому альянсу, зависят друг от друга и в вопросах оборонной политики. Из-за своего стратегически важного положения Турция имеет большую значимость для НАТО. Анкара предоставляет второй по численности контингент, а на территории Турции располагаются многие объекты альянса, в том числе авиабаза Инджирлик".

"В случае дальнейшего обострения отношения между партнерами по НАТО выиграть в конечном итоге может Путин, - отмечает Вайзе. - Российский президент, скорее всего, с чувством удовлетворения наблюдает за тем, как конфликт между Эрдоганом и Трампом раскалывает альянс и, возможно, подталкивает Турцию в объятия России. Покупка российского ЗРК стала очевидным предупредительным сигналом".