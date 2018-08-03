Австрийские партии тоже боятся быть атакованными посредством фейковых новостей

Клаус Книттельфельдер, Kurier

"Звезды над предстоящими выборами в Европарламент сошлись не особенно удачно, - пишет журналист австрийского издания Kurier Клаус Книттельфельдер. - Стив Бэннон, американский предводитель ультраправых, приближается к Европе, чтобы повлиять на выборы в Европарламент в пользу правопопулистского альянса, сложившегося вокруг главы партии "Лига Севера" Маттео Сальвини. Россия, по крайней мере начиная с американских выборов в 2016 году, находится под постоянным подозрением в манипулировании иностранными выборами с помощью скрытых онлайн-маневров".

Судя по опросу, проведенному изданием среди местных партий, Австрию тоже охватило беспокойство по поводу возможных атак с помощью фейковых новостей во время выборов в Европарламент. По словам Макса Лерхера, управляющего делами Социально-демократической партии Австрии (СДПА), СДПА "сильно обеспокоена планируемым созданием правого альянса вокруг Бэннона". В конце концов, Россия в прошлом поддерживала кампании таких политиков, как Сальвини и Ле Пен, подчеркнул главный менеджер предвыборной гонки партии.

По мнению Лерхера, предвыборной рекламе в соцсетях, приобретающей все большее значение, необходимо больше прозрачности. Всю рекламную деятельность на Facebook нужно придавать огласке, заявил политик в разговоре с изданием. "В настоящий момент это не так: чем занимаются партии на Facebook и сколько денег они для этого берут, неизвестно", - отмечает Книттельфельдер.

Никола Дониг, генеральный секретарь и руководитель предвыборной кампании партии "Новая Австрия и Либеральный форум" (NEOS), считает "абсолютно реальным" то, что на предстоящих выборах будут осуществлены иностранные атаки с использованием фейковых новостей, в том числе и в Австрии. Выгоду извлекут правые партии, например Австрийская партия свободы (АПС), полагает политик.

"Особая осмотрительность" необходима на выборах и по мнению генсека Австрийской народной партии (АНП), передает издание.

Единственной австрийской партией, для которой возможные сетевые атаки во время выборов не имеют большого значения, является АПС, сообщает Книттельфельдер.

Источник: Инопресса