Суд над Манафортом - первый шаг к импичменту Трампа?

Победа спецпрокурора Роберта Мюллера в суде над Полом Манафортом будет означать шаг к возможному импичменту Дональда Трампа, считает журналист The Independent Ким Сенгупта.

Полу Манафорту на самом деле предстоят два судебных разбирательства, отмечает автор. В рамках того, что начинается в Александрии, штат Вирджиния, его обвиняют в банковском мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и сговоре. Утверждается, что он не заплатил налоги с миллионов долларов, полученных во время работы на Виктора Януковича, а также лгал, чтобы получить кредиты.

В рамках второго разбирательства Манафорта обвиняют в том, что он выступал как иностранный агент и солгал об этом федеральным властям. "Его соответчиком по делу является Константин Килимник, который живет в России и, по мнению властей США, связан с российской разведкой", - добавляет Сенгупта.

Однако связь с Москвой будет лежать в основе и нынешнего разбирательства, отмечает автор статьи. "Ожидается, что прокуроры составят схему обширных связей Манафорта с украинскими олигархами и связанными с Россией политиками, которые оставались с ним на связи, когда тот возглавил предвыборный штаб Трампа. Среди олигархов, чье имя должно всплыть, Олег Дерипаска, союзник Владимира Путина и один из тех, кому Манафорт задолжал огромные суммы денег", - пишет журналист.

"Все больше связей появляется между судом над Манафортом и расследованием в отношении Трампа", - подчеркивает автор. Из 32 человек, которым Мюллер предъявил обвинения, 31 либо признали вину, либо являются россиянами, которых вряд ли экстрадируют. "Единственный, кто не признал вину и оказался перед судом, - это Манафорт", - пишет Сенгупта.

"Если Манафорта признают виновным, ему предстоит провести остаток жизни за решеткой, если, конечно, его не помилует Трамп. Это не гипотетический вопрос, а возможность, на которую открыто указала команда американского президента", - отмечается в статье.

Сенгупта заключает: "Таким образом, над судебными разбирательствами против Манафорта навис вопрос о том, был ли Дональд Трамп человеком Кремля в Белом доме. Если Мюллер потерпит поражение в суде, команда Трампа получит огромную поддержку в своем стремлении закрыть "российское расследование". В свою очередь, победа спецпрокурора будет означать не только тюрьму для первого высокопоставленного сотрудника избирательного штаба Дональда Трампа, но и еще один шаг к возможному импичменту президента".

Источник: Инопресса