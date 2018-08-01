14:40 01.08.2018 | Дайджест | Новости 100200348

Суд над Манафортом - первый шаг к импичменту Трампа?

Победа спецпрокурора Роберта Мюллера в суде над Полом Манафортом будет означать шаг к возможному импичменту Дональда Трампа, считает журналист The Independent Ким Сенгупта.


Полу Манафорту на самом деле предстоят два судебных разбирательства, отмечает автор. В рамках того, что начинается в Александрии, штат Вирджиния, его обвиняют в банковском мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и сговоре. Утверждается, что он не заплатил налоги с миллионов долларов, полученных во время работы на Виктора Януковича, а также лгал, чтобы получить кредиты.

В рамках второго разбирательства Манафорта обвиняют в том, что он выступал как иностранный агент и солгал об этом федеральным властям. "Его соответчиком по делу является Константин Килимник, который живет в России и, по мнению властей США, связан с российской разведкой", - добавляет Сенгупта.

Однако связь с Москвой будет лежать в основе и нынешнего разбирательства, отмечает автор статьи. "Ожидается, что прокуроры составят схему обширных связей Манафорта с украинскими олигархами и связанными с Россией политиками, которые оставались с ним на связи, когда тот возглавил предвыборный штаб Трампа. Среди олигархов, чье имя должно всплыть, Олег Дерипаска, союзник Владимира Путина и один из тех, кому Манафорт задолжал огромные суммы денег", - пишет журналист.

"Все больше связей появляется между судом над Манафортом и расследованием в отношении Трампа", - подчеркивает автор. Из 32 человек, которым Мюллер предъявил обвинения, 31 либо признали вину, либо являются россиянами, которых вряд ли экстрадируют. "Единственный, кто не признал вину и оказался перед судом, - это Манафорт", - пишет Сенгупта.

"Если Манафорта признают виновным, ему предстоит провести остаток жизни за решеткой, если, конечно, его не помилует Трамп. Это не гипотетический вопрос, а возможность, на которую открыто указала команда американского президента", - отмечается в статье.

Сенгупта заключает: "Таким образом, над судебными разбирательствами против Манафорта навис вопрос о том, был ли Дональд Трамп человеком Кремля в Белом доме. Если Мюллер потерпит поражение в суде, команда Трампа получит огромную поддержку в своем стремлении закрыть "российское расследование". В свою очередь, победа спецпрокурора будет означать не только тюрьму для первого высокопоставленного сотрудника избирательного штаба Дональда Трампа, но и еще один шаг к возможному импичменту президента".

Источник: Инопресса


Пол Манафорт  осужденный  отмывание денег  налоги  

Читайте также:

  • Американский специальный прокурор Роберт Мюллер, который расследует предполагаемое вмешательство России в президентские выборы США в 2016 год, планирует вызвать на заседание суда 70 человек.

  • В течение одного года на свободу могут выйти 34 тыс. осуждённых.

  • Служба безопасности Украины задержала курьера, который вез 500 тыс. грн в избирательный штаб одного из кандидатов в президенты. Об этом сообщил журналистам в четверг, 14 января, на брифинге глава СБУ Валентин Наливайченко.

  • Судебный процесс над бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа, который обвиняется в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и незаконном лоббировании, начинается во вторник. Пол Манафорт стал первым обвиняемым в рамках "русского дела", и он всегда отказывался сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером. Шансы на то, что он заговорит, невелики, пишет журналистка Le Temps Валери де Граффенрид.
Обсудить | Распечатать
. .




Новости СМИ2
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО

bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив