Россия рассчитывает на продолжительное присутствие Ирана в Сирии

Юлиан Рёпке, Bild

Россия продолжает поддерживать действия военизированных иранских отрядов в Сирии, в том числе на сирийско-израильской границе, сообщает корреспондент Bild Юлиан Рёпке.

"По всей видимости, Германия напрасно приостановила действие санкций против начальника Генштаба РФ. Неделю назад канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД страны Хайко Маас провели в Берлине встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой российского Генштаба Валерием Герасимовым - важнейшим стратегом сирийской кампании", - говорится в статье.

Как удалось узнать изданию, речь шла прежде всего о возможности удерживать иранские вооруженные формирования на максимальном расстоянии от сирийско-израильской границы. Как пишет Рёпке, встреча в Берлине, похоже, не привела к существенным результатам: российская сторона заявляет о том, что будет и впредь делать ставку на иранские отряды.

Bild ссылается на заявления, сделанные в понедельник российским послом в Израиле Анатолием Викторовым в интервью израильскому телеканалу Kanal 10. Иранцы "играют очень важную роль в наших совместных усилиях по уничтожению террористов в Сирии", сказал он. Под "террористами", отмечает Рёпке, Путин и Асад понимают, как правило, всех противников сирийского диктатора.

В этой связи, говорится в статье, было бы иллюзией требовать полного вывода каких бы то ни было иностранных войск с территории Сирии. "Мы можем совершенно открыто говорить с нашими иранскими партнерами; мы можем попытаться убедить их действовать определенным образом или не совершать каких-то шагов", - заявил Викторов. Однако на вопрос о том, может ли Москва вынудить Тегеран покинуть Сирию, посол ответил отрицательно.

На прошлой неделе, напоминает журналист, из правительственных кругов Израиля стало известно о том, что русские предложили вариант, предусматривающий нахождение иранских войск по меньшей мере в 100 км от линии перемирия на занятых Израилем Голанских высотах. Израиль отверг это предложение как недостаточное. "Кроме того, - отмечает автор статьи, - существуют определенные сомнения в серьезности подобного предложения: в рамках наступательной операции режима Асада иранские военные облачились в форму сирийской армии и двинулись вместе с российскими военными в направлении израильской границы".

"Фотографии российские офицеров и шиитских командиров, сделанные в 25 км от подконтрольных израильтянам Голанских высот, доказывают нечестную игру русских", - пишет Рёпке. Израиль требует полного вывода иранских войск из Сирии.

Источник: Инопресса