12:14 31.07.2018 | Дайджест | Новости 100200243

Россия хочет определять послевоенный порядок в Сирии

Мориц Баумштигер, Süddeutsche Zeitung

Москва планирует поднять на переговорах в Сочи тему возвращения сирийских беженцев, сообщает Sueddeutsche Zeitung.


"После того как войска сирийского диктатора Асада вернули контроль практически над всеми районами на юге страны, которые удерживали повстанцы, вовлеченные в конфликт стороны - Россия, Иран и Турция - приступили к обсуждению возможных шагов по установлению послевоенного порядка в Сирии", - передает автор публикации Мориц Баумштигер. В понедельник представители трех стран, а также делегация сирийского правительства и посланцы от оппозиции начали переговоры "в формате Астаны" - на этот раз они проходят не в казахской столице, а в российском черноморском городе Сочи.

На повестке дня переговоры по таким вопросам, как создание комитета, в задачу которого будет входить написание новой сирийской конституции либо переработка старой, говорится в статье.

"По оценке наблюдателей, Россия настаивает по меньшей мере на символических подвижках в переговорах по урегулированию конфликта, в том числе и со стороны своего союзника Асада. Цель Москвы - выйти на переговоры о помощи в восстановлении растерзанной гражданской войной Сирии, прежде всего с Европой. Как и многие его партнеры, федеральное правительство Германии придерживается мнения, что помощь может быть оказана лишь в случае начала политического переходного процесса", - передает журналист.

Как стало известно из российских источников, в Сочи будет обсуждаться и такой вопрос, как возвращение на родину сирийцев, бежавших от войны. Меркель "уже говорила с русскими" на эту тему, цитирует Mitteldeutsche Zeitung премьер-министра Саксонии-Ангальт Райнера Хазелоффа.

Кроме того, в Сочи будет обсуждаться и будущее региона вокруг Идлиба на северо-западе Сирии, куда бежали сотни тысяч противников Асада, в том числе вооруженные повстанцы, которым было разрешено свободно покинуть территорию в обмен на капитуляцию. "Режим никогда не скрывал, что планирует вернуть контроль и над Идлибом", - отмечает автор статьи.

"В боях за последний оплот исламистских повстанцев участники переговоров в Сочи преследуют совершенно разные интересы: если Иран и Россия поддерживают Асада, то Турция выступает в роли патрона многочисленных групп повстанцев на севере Сирии", - говорится в заключение.

Источник: Инопресса


Россия  Сирия  конфликт  союзники Асада  

Читайте также:

  • Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила в тюрьме "Владимирский централ" заключенного гражданина Украины Николая Карпюка. Соответствующий визит российский омбудсмен сделала по просьбе уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

  • Это первое конкретное проявление хваленого франко-российского сближения по сирийскому досье, о котором говорили Эммануэль Макрон и Владимир Путин во время встречи в Санкт-Петербурге 24 мая. В ночь с 20 на 21 июля 50 т гуманитарной помощи, предоставленной Парижем, были доставлены в Сирию российским военным самолетом. До сих пор ни одна западная столица не сотрудничала с Москвой, главным союзником Дамаска, с целью доставки гуманитарной помощи в Сирию, пишут журналисты Le Monde Изабель Мандро, Элен Саллон и Бенжамен Барт.

  • Литва просит, чтобы Соединенные Штаты установили в Прибалтике более мощный комплект противоракетной обороны. Об этом передает Reuters.
Обсудить | Распечатать
. .




Новости СМИ2
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО

bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив