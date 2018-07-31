Борьба против коррупции сотрясает армянскую политику

Изабель Мандро, Le Monde

После прихода к власти Никола Пашиняна список лиц, подозреваемых в злоупотреблениях, удлиняется вплоть до окружения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, пишет корреспондент Le Monde Изабель Мандро.

Менее чем за три месяца после своего восшествия на пост премьер-министра 8 мая посредством небывалого движения уличных протестов, Никол Пашинян уже похвалился тем, что вернул эквивалент похищенных 36 млн евро, говорится в статье.

Предшественник бывшего президента Роберт Кочарян находится под тяжелым обвинением в "свержении армянского конституционного строя". Сейчас он на свободе и рискует 15-летним тюремным сроком, если его признают виновным в фальсификации выборов с тем, чтобы в феврале 2008 года привести к власти своего тогдашнего союзника Сержа Саргсяна, указывает журналистка. "Это совершенно сфабрикованное обвинение, - сказал в свою защиту Кочарян 26 июля на телеканале "Еркир Медиа". - Речь идет о политическом преследовании, вендетте "бархатной революции".

Первый массированный удар произошел раньше, начиная с середины июня, с помощью проведенного под телекамерами обыска в доме генерала в отставке Манвела Григоряна, экс-депутата Республиканской партии, правящей с 1990 года и бывшего популярного военачальника в борьбе против Азербайджана в Нагорном Карабахе. Глядя на отснятый материал, ошеломленные армяне обнаружили, что Григорян дошел до присвоения продовольствия, предназначенного для солдат на фронте, для того чтобы накормить обитателей своего личного зоопарка, передает Мандро.

Другие расследования были начаты в близком окружении бывшего президента Сержа Саргсяна, который пытался остаться у власти в качестве главы правительства, после чего вынужден был от этого отказаться под давлением митингующих. Сначала это был его племянник, чья компания подозревается в ловкой краже 500 тыс. евро налогов, затем обыску подверглись его брат Александр Саргсян и другие члены семьи. Вихрь чисток закружил и мэра Еревана Тарона Марнаняна - после обнародования видеоролика о его огромном и роскошном имуществе он вынужден был уйти в отставку, указывает автор статьи.

"Происходящее является логическим следствием обещаний Пашиняна, - считает московский независимый эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. - Он, безусловно, будет продолжать, вплоть до заведения больших уголовных дел, чтобы показать, что он эффективен. Однако существуют определенные пределы, за которые он не в состоянии будет выйти, поскольку для управления страной в его распоряжении лишь очень короткая "скамейка запасных". Чтобы двигаться дальше, ему необходимо найти помощь внутри страны. Сейчас он ходит по лезвию бритвы между Россией и Западом".

"Уже разносятся слухи об организованном сопротивлении против нынешних масштабных чисток", - пишет Мандро.

Бывший харизматичный журналист Пашинян не избавлен от критики. Многие главные редакторы газет, таких как "Аравот", "Грапарак" и других, упрекают его в том, что он действует в обход СМИ, используя социальные сети, способствовавшие его восхождению, говорится в статье.

Будучи основателем и редактором одной из главных газет страны "Айкакан Жаманак", главным редактором которой является не кто иной, как его жена Анна Акопян, новый премьер-министр сознательно и неоднократно делает выбор в пользу обращения к армянам напрямую через Facebook, отвечая на те вопросы интернет-пользователей, которые набрали наибольшее количество "лайков", сообщает Мандро.

Источник: Инопресса