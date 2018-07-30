На ЧМ шумные группы горланили песни и выкрикивали лозунги

Том Парфитт, The Times

"Толпы людей наводнили улицы Москвы и других крупных городов, крича и размахивая флагами. Полицейские с улыбкой держались поодаль, в то время как шумные группы горланили песни и выкрикивали лозунги", - пишет корреспондент The Times Том Парфитт.

"Мексиканцы танцевали под "Ла Чону", тунисцы били в барабаны, а английские фанаты пели, что "выпьют всю вашу водку". Российский ЧМ оказался огромным уличным карнавалом, во время которого фанаты из десятков стран заполнили ее бульвары и площади", - говорится в статье.

Хотя многие россияне были рады этой толпе, противники президента Путина смотрели на это все с недоумением и завистью, пишет Парфитт. Они знали, что, если бы они появились в таких же количествах в тех же самых местах, чтобы выразить свои чувства, их бы немедленно окружили, задержали или оштрафовали.

Автор приводит пример активиста Дмитрия Калиничева из Нижнего Новгорода, который за одиночный протест в поддержку политзаключенных, включая Олега Сенцова, был арестован и приговорен к 25 суткам заключения.

"Так изменилась ли Россия за время ЧМ, или она просто показала другое лицо, незнакомое за рубежом?" - задается вопросом автор.

"Я только что уехал из России, пробыв там 33 дня, - написал в Twitter один английский болельщик. - Там не было: беспорядков, нападений хулиганов, притеснений полиции, взяток, недостроенных стадионов, расистских оскорблений, плохой еды, неисправных транспортных систем, недружелюбных людей".

Алексей Ковалев, журналист из Москвы, ответил ему: "Я как россиянин могу заверить вас, что все эти вещи вполне реальны, хотя вы лично с ними не столкнулись... Но я рад, что вы хорошо провели здесь время".

Источник: Инопресса