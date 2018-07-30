11:15 30.07.2018 | Дайджест | Новости 100200151

На ЧМ шумные группы горланили песни и выкрикивали лозунги

Том Парфитт, The Times

"Толпы людей наводнили улицы Москвы и других крупных городов, крича и размахивая флагами. Полицейские с улыбкой держались поодаль, в то время как шумные группы горланили песни и выкрикивали лозунги", - пишет корреспондент The Times Том Парфитт.


"Мексиканцы танцевали под "Ла Чону", тунисцы били в барабаны, а английские фанаты пели, что "выпьют всю вашу водку". Российский ЧМ оказался огромным уличным карнавалом, во время которого фанаты из десятков стран заполнили ее бульвары и площади", - говорится в статье.

Хотя многие россияне были рады этой толпе, противники президента Путина смотрели на это все с недоумением и завистью, пишет Парфитт. Они знали, что, если бы они появились в таких же количествах в тех же самых местах, чтобы выразить свои чувства, их бы немедленно окружили, задержали или оштрафовали.

Автор приводит пример активиста Дмитрия Калиничева из Нижнего Новгорода, который за одиночный протест в поддержку политзаключенных, включая Олега Сенцова, был арестован и приговорен к 25 суткам заключения.

"Так изменилась ли Россия за время ЧМ, или она просто показала другое лицо, незнакомое за рубежом?" - задается вопросом автор.

"Я только что уехал из России, пробыв там 33 дня, - написал в Twitter один английский болельщик. - Там не было: беспорядков, нападений хулиганов, притеснений полиции, взяток, недостроенных стадионов, расистских оскорблений, плохой еды, неисправных транспортных систем, недружелюбных людей".

Алексей Ковалев, журналист из Москвы, ответил ему: "Я как россиянин могу заверить вас, что все эти вещи вполне реальны, хотя вы лично с ними не столкнулись... Но я рад, что вы хорошо провели здесь время".

Источник: Инопресса


Чемпионат мира 2018  команды  футбол  

Читайте также:
Обсудить | Распечатать
. .




Новости СМИ2
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО

bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив