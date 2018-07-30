Министр обороны Германии фон дер Ляйен обвинила президента США в отсутствии стратегии

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен разочарована встречей Трампа и Путина, сообщает Der Spiegel. "Ясной стратегии американского президента в отношениях с Россией после встречи не видно", - заявила министр в разговоре с изданием.

По мнению фон дер Ляйен, Путин пытается скрыть экономическую слабость страны, позиционируя себя как глобального игрока. Чего, в свою очередь, хочет президент США, непонятно. "Проблема встречи в Хельсинки заключается в том, что никто на самом деле не знает, что там обсуждалось и даже какие договоренности были достигнуты", - сказала министр.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что, несмотря на расплывчатые высказывания Трампа в Хельсинки, НАТО сохранит "ясную и критическую позицию" по отношению к России. "Мы хотели бы лучших отношений с Москвой, но мяч на поле Кремля", - отметила политик.

Фон дер Ляйен также раскритиковала постоянные нападки Трампа на Германию. Министр предположила, что их причиной является старомодное представление Трампа о женщинах. "Вероятно, такая женщина, как Ангела Меркель, уважаемая во всем мире и имеющая большой опыт, до этого в его картине мира не встречалась", - полагает собеседница издания.

Меркель не реагирует на Трампа ответными атаками, заметила министр. "Вначале он даже не хотел подать ей руку. Сейчас отношение уважительное, он к ней прислушивается", - считает госпожа министр.

Источник: Инопресса