09:29 30.07.2018 | Дайджест | Новости 100200142

Министр обороны Германии фон дер Ляйен обвинила президента США в отсутствии стратегии

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен разочарована встречей Трампа и Путина, сообщает  Der Spiegel. "Ясной стратегии американского президента в отношениях с Россией после встречи не видно", - заявила министр в разговоре с изданием.


По мнению фон дер Ляйен, Путин пытается скрыть экономическую слабость страны, позиционируя себя как глобального игрока. Чего, в свою очередь, хочет президент США, непонятно. "Проблема встречи в Хельсинки заключается в том, что никто на самом деле не знает, что там обсуждалось и даже какие договоренности были достигнуты", - сказала министр.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что, несмотря на расплывчатые высказывания Трампа в Хельсинки, НАТО сохранит "ясную и критическую позицию" по отношению к России. "Мы хотели бы лучших отношений с Москвой, но мяч на поле Кремля", - отметила политик.

Фон дер Ляйен также раскритиковала постоянные нападки Трампа на Германию. Министр предположила, что их причиной является старомодное представление Трампа о женщинах. "Вероятно, такая женщина, как Ангела Меркель, уважаемая во всем мире и имеющая большой опыт, до этого в его картине мира не встречалась", - полагает собеседница издания.

Меркель не реагирует на Трампа ответными атаками, заметила министр. "Вначале он даже не хотел подать ей руку. Сейчас отношение уважительное, он к ней прислушивается", - считает госпожа министр.

Источник: Инопресса


министр обороны Германии  США  Россия  

Читайте также:
Обсудить | Распечатать
. .




Новости СМИ2
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО

bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив