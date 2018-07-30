Граждани РФ протестуют против пенсионной реформы

Маркус Акерет, Neue Zürcher Zeitung

"В пятницу российский парламент ушел на летние каникулы, однако правительство и Госдума посеяли среди населения много недовольства, и оно не исчезнет просто так после каникул, - пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет. - Пенсионная реформа, которую кабинет премьер-министра Медведева представил в июне без особого предупреждения, вызвало в широких слоях населения - независимо от политических взглядов - сопротивление, которое теперь выражается в демонстрациях по всей стране и местами вызывает протест и в региональных правительствах".

В отличие от национальных протестов, организованных в прошлом году Алексеем Навальным, участников нынешних акций объединяет не столько принципиальное недовольство политикой в России, сколько возмущение социально-политическим проектом, который нанесет финансовый ущерб каждой российской семье. Рано назначаемая пенсия является для большинства россиян лишь дополнением к доходу от трудовой деятельности, которой люди продолжают заниматься после наступления пенсионного возраста, пока им это позволяют здоровье и работодатель, поясняет журналист.

Средней российской пенсии, составляющей 13,3 тыс. рублей, вряд ли хватит на жизнь, однако она компенсирует недостаток социальной помощи, например услуг здравоохранения, которые сплошь и рядом являются платными. В некоторых регионах зависимыми от пенсии являются также дети и внуки. Чем позднее будет выплачиваться пенсия, тем меньше финансовых возможностей будет у населения, говорится в статье.

Действительная проблема этой реформы заключается в том, что она представляет собой только повышение пенсионного возраста и не решает принципиальных проблем России в сфере труда и социальной политики. Предложение ввести уголовную ответственность для работодателей за увольнение пожилых сотрудников скорее говорит о бессилии, считает Акерет.

Президент Путин и его правительство отлично знают об огромной непопулярности этой реформы. Однако в утешительных высказываниях Путина - о том, что ему не нравится ни один вариант повышения пенсионного возраста, но решение необходимо по демографическим причинам - нет признаков того, что Кремль намерен смягчить закон. Кажется, Путин, Медведев и правительство не хотят, чтобы их остановил общественный протест.

В последние недели популярность Путина резко упала. Вскоре после его переизбрания "путинское большинство" чувствует себя обманутым. Однако протесты не пошатнут власть Путина, уверен журналист. ЦИК уже отклонил требование коммунистов о проведении референдума.

Источник: Инопресса