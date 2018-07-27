16:30 27.07.2018 | Дайджест | Новости 100200003

Словакия под прицелом путинских "ночных волков"

Рудольф Грубер, Rheinische Post

"На протяжении нескольких недель эксперты и СМИ гадают о военном комплексе в Долной Крупе, селении к северо-востоку от столицы Словакии Братиславы, - пишет журналист немецкого издания Rheinische Post Рудольф Грубер. - Правительство таинственно молчит и отбивается от вопросов СМИ кратким указанием на то, что там не происходит ничего противозаконного. В действительности же след ведет в Россию, к байкерской группе "Ночные волки", которая имеет непосредственное отношение к Владимиру Путину".


Неофициально речь идет о "Музее военной истории", который якобы хочет создать владелец участка. Однако снимки, сделанные с помощью дрона журналистами газеты Hospodárske Noviny, показывают, что комплекс скорее похож на военную базу. Здесь четко видны два блока, окрашенных наподобие казарм пятнами, окруженные двухметровым забором с колючей проволокой, а также военные автомобили, топливный резервуар и площадка для стрельбищ, передает корреспондент.

"Путинские ангелы" - так называют националистическую группу "ночных волков", объединяющую 5 тыс. человек, - являются частью путинской пропагандистской кампании против ЕС и НАТО, утверждает Грубер. "Ночные волки" вербуют молодых людей для пророссийских сепаратистов на востоке Украины, говорится в статье.

"События на Востоке Украины и в Крыму начиная с 2014 года заставили и словаков беспокоиться о том, что они могут попасть под геополитический прицел Москвы, - отмечает автор. - 200 ведущих деятелей страны - политические и военные эксперты, предприниматели, деятели искусства и журналисты - составили петицию, в которой призвали руководство государства к действиям".

Бездействие правительства страны, являющейся членом НАТО и ЕС, стало предметом критики. "Левое правительство, кажется, не способно отреагировать адекватно. Министр обороны узнал о незаконном военном комплексе якобы только из СМИ. Министерство внутренних дел, по данным ведущей газеты страны Sme, не видит причин для вмешательства. Разве что МИД обеспокоен потенциальной опасностью "ночных волков" и рекомендует держать их под контролем", - говорится в статье.

"Поведение правительства заставляет предположить, что оно согласно на то, чего хочет Путин. С точки зрения демократической политики Словакия считается неустойчивой, страна слаба и в военном плане. Все это играет на руку российскому президенту", - заключает Грубер.

 Источник: Инопресса


Словакия  ЕС и НАТО  президент РФ  Путин  

Читайте также:

  • В столице Словакии Братиславе десятки тыс человек вышли на улицы с требованием отставки премьера Роберта Фицо. Об этом передает "Радио Свобода".

  • Ее отец, Анатолий Собчак, был представителем российской элиты и именно он был "крестным отцом" Владимира Путина в политике. Теперь Ксения Собчак выступает против президента. Писатель и журналистка Лена Горелик, в 1992 году уехавшая с родителями из России в Германию, рассказывает в статье на сайте Sueddeutsche Zeitung об этой It-Girl московского высшего общества, с которой ходила в одну школу.

  • По целому ряду вопросов большинство республиканцев - в отличие от большинства американцев в целом и большинства демократов - почти единодушно встают на сторону Трампа, пишет журналист The Washington Post Филип Бамп, комментируя обнародованный во вторник соцопрос, который был проведен американским частным Квиннипэкским университетом (штат Коннектикут).
Обсудить | Распечатать
. .




Новости СМИ2
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО

bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив