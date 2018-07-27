10:58 27.07.2018 | Дайджест | Новости 100199968

Ключ к миру между Иерусалимом и Дамаском в руках Москвы

Дов Закхейм, Foreign Policy

"На этой неделе Израиль сбил сирийский истребитель - впервые с 2014 года. Это не обязательно означает, что две страны близки к тому, чтобы начать войну", - пишет бывший замминистра обороны США Дов Закхейм в статье для Foreign Policy.


"Израильтяне вполне могли дать тем самым понять Асаду, что ему следовало бы вернуться к соглашению о выходе из конфликта 1974 года, заключенному тогдашним госсекретарем США Генри Киссинджером между Израилем и отцом Асада, мудрым Хафизом Асадом, - предполагает автор. - Асад-старший никогда не нарушал этого соглашения, и годами этого не делал его сын".

Израиль меньше волнует Асад, чем иранцы, и он обращался к Москве с просьбой вытеснить иранцев из Сирии, отмечает автор. В то же время Израиль координировал свои действия с россиянами. Перед тем, как сбить самолет, правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сначала узнало у Москвы, что он сирийский, а не российский, подчеркивает Закхейм.

"Примечательно, что США не играли никакой роли в попытках Израиля вытеснить иранцев из Сирии. Иерусалим, как и остальные страны региона, признает, что, по крайней мере, на текущий момент Москва является арбитром на Ближнем Востоке", - говорится в статье.

Очевидные устремления администрации Трампа уйти из Сирии и, возможно, из Ирака и региона вообще заставили Израиль, как и его арабских соседей, придать гораздо большую значимость российским опасениям, чем когда-либо раньше, отмечает автор.

"Урок сбитого самолета, следовательно, состоит не в том, что сирийско-израильская война неизбежна, а в том, что Россия, а не США держит в руках ключ к миру вдоль границы на Голанских высотах", - заключает он.

Источник: Инопресса


Израиль  Иерусалим  Дамаск  Москва  

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