Что делали российские политики у Меркель?

Юлиан Рёпке, Филипп Пятов, Bild

Загадочная встреча занимает политических наблюдателей в Берлине: во вторник канцлер Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко принимали у себя начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сообщают журналисты Bild Юлиан Рёпке и Филипп Пятов.

На встрече речь шла о конфликтах на востоке Украины и в Сирии, а также, очевидно, о том, как можно отвести поддерживаемых Ираном ополченцев в Сирии от границы с Израилем, полагают журналисты.

Согласно официальной информации из Берлина, "разговор был конфиденциальным", передает немецкое издание.

"Герасимов считается главным стратегом российской кампании в Сирии - с 6 тыс. убитых российскими бомбами мирных жителей и двумя миллионами изгнанных с конца 2015 года, - отмечают Рёпке и Пятов. - Кроме того, с апреля 2014 года российский военачальник находится в санкционном списке ЕС из-за своей роли в войне на Украине".

"Валерий Герасимов - самый могущественный человек в российской армии, один из самых опытных военных Кремля, его считают талантливым стратегом - в том числе и за кулисами, - продолжают журналисты. - С начала 2000 года он занимал важные военные посты и находился в непосредственной близости к президенту Путину. (...) Близость к Путину привела Герасимова на верхушку российских вооруженных сил".

Как сообщают в МИД ФРГ, правительство Германии разрешило Герасимову въехать в страну в порядке исключения - "такой важной была для него эта встреча, о точном содержании которой оно хранит молчание", отмечают журналисты.

Такое поведение немецкого правительства активизировало оппозицию, которая теперь требует прояснения ситуации. То, что Берлин молчит о содержании встречи с ведущими российскими политиками, является "прискорбным и странным", отметил в разговоре с изданием эксперт партии СвДП по внешнеполитическим вопросам Биджан Джир-Сарай. "Это молчание делает встречу подозрительной", - подчеркнул политик.

Недовольство высказал и внешнеполитический эксперт партии "зеленых" Омид Нурипур: "Уже только то, что правительство приглашает в Германию официальных лиц, которым запрещено въезжать в ЕС, тяжело поддается пониманию".

То, что правительство уклоняется "от предоставления информации о причинах и содержании переговоров, не лезет ни в какие ворота", заявил политик, сообщив о намерении расследовать ситуацию на уровне парламента.

Источник: Инопресса