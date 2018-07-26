14:54 26.07.2018 | Дайджест | Новости 100199898

В футбольном мяче, который Путин подарил Трампу, есть чип с передатчиком

Вернон Сильвер, Bloomberg

Вокруг подаренного Путиным Трампу футбольного мяча раздавался хор предостережений, дескать, в сувенире ЧМ могут быть жучки. Как выясняется, опасения имели под собой основания, пишет журналист Bloomberg Вернон Сильвер.


"Метки на мяче указывают на то, что в нем есть чип с крошечной антенной, которая передает сигнал на телефоны неподалеку. Но это не шпионское устройство, а рекламируемая Adidas функция мяча", - сообщает автор статьи.

При изготовлении мяча внутрь него помещают чип NFC - под логотипом, напоминающим иконку WiFi. "Благодаря чипу фанаты, поднося свои мобильные устройства к мячу, могут получить доступ к видеозаписям с игроком, матчам и другому контенту", - поясняет журналист.

В Adidas отказались комментировать, может ли чип стать средством хакерской атаки. Согласно описанию на сайте компании, модифицировать его нельзя. По фотографиям мяча невозможно определить, могли ли чип вынуть и заменить настоящим шпионским устройством или был ли весь мяч подделкой, лишь внешне напоминающей модель Adidas, отмечает Сильвер.

В теории NFC можно запрограммировать для запуска кибератаки на телефон, говорится в статье. В 2015 году один инженер с помощью чипа NFC передал телефону запрос на открытие ссылки, которая, если пользователь соглашался ее открыть, внедряла вредоносный файл.

Но подобная многоступенчатая атака с помощью футбольного мяча представляется маловероятной, считает представитель гамбургского сообщества хакеров Chaos Computer Club Линус Нойманн. "Трампу придется проигнорировать многочисленные предостережения насчет безопасности и умышленно установить вредоносное ПО на своем устройстве", - сказал Нойманн. По его словам, успех такого взлома будет зависеть от того, поведется ли президент "на подобную бесхитростную атаку".

Источник: Инопресса


саммит  президент США  Трамп  Путин  мяч  

Читайте также:

  • Спустя три дня после саммита в Хельсинки Трамп помалкивает о своих переговорах с глазу на глаз с Путиным и пытается погасить скандал, который сам же раздул, пишет пресса. В США требуют, чтобы переводчик Трампа раскрыл перед Конгрессом содержание тайной беседы. Между тем Трамп уже пригласил Путина осенью в Белый дом, не поставив в известность главу Национальной разведки. "Путин играл с США в игру "кто первым сморгнет", и, наконец, США в лице Трампа сморгнули", - пишет Юлия Йоффе. По мнению французского эксперта, Россия по итогам саммита проявляет сдержанность: Трамп воспринимается как "непредсказуемый человек".

  • Англоязычная пресса комментирует информацию о возможной двусторонней встрече президентов России и США этим летом. Что говорят о потенциальном саммите источники, чего хочет российский президент от американского и почему в Москву едет именно Болтон.

  • Истребитель Военно-воздушных сил США сбил БПЛА, который шпионил за гольф-клубом американского президента Дональда Трампа. Об этом передает NYT.

  • "Владимир Путин сказал российским дипломатам, что сделал Дональду Трампу на саммите на этой неделе предложение провести референдум, чтобы способствовать урегулированию конфликта на Восточной Украине, но согласился не объявлять об этом плане публично, чтобы президент США мог его рассмотреть", - утверждает Bloomberg, ссылаясь на "двух лиц, которые присутствовали в четверг при речи Путина, произнесенной за закрытыми дверями". Журналист Илья Архипов замечает, что Путин изобразил предложение по Украине как признак своего стремления положить конец кризису, но Украину и ее европейских сторонников, вероятно, будет нелегко убедить в необходимости референдума.

  • Всемирно известный нападающий Лионель Месси поделился собственными раздумьями по поводу претендентов на награду "Золотой мяч".
Обсудить | Распечатать
. .




Новости СМИ2
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО

bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив