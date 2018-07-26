10:18 26.07.2018 | Дайджест | Новости 100199854

Президент России не торопится ехать в Белый дом

Франсуа д'Алансон, La Croix

Владимир Путин не торопится принимать приглашение Дональда Трампа приехать осенью в Вашингтон на второй саммит, пишет журналист французской газеты La Croix Франсуа д'Алансон.


"Есть и другие варианты, которые, как мне представляется, могут быть рассмотрены нашими лидерами", - заявил во вторник 24 июля советник Кремля Юрий Ушаков. "Могут быть и другие международные форумы, в которых примут участие Трамп и Путин", - добавил он, называя встречу лидеров "большой двадцатки" в Аргентине в конце ноября.

"Вы знаете, какая атмосфера вокруг итогов встречи в Америке, сейчас надо подождать, чтобы пыль осела, а потом можно будет в деловом ключе все эти вопросы обсуждать, но не сейчас", - пояснил Юрий Ушаков.

С точки зрения Москвы, сам факт того, что саммит в Хельсинки состоялся, воспринимается как геополитическая победа, которая истолковывается как признание Вашингтоном статуса России в качестве великой державы и необходимости считаться с ее интересами, комментирует автор статьи.

На этот раз Кремль, судя по всему, осознает, что до промежуточных выборов в США новая встреча в Белом доме, скорее всего, не поможет ни Трампу, ни республиканцам, заключает д'Алансон.

Источник: Инопресса


президент России  Владимир Путин  Белый дом  встреча  

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