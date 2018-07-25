Олегу Сенцову – Волю

The Economist, 16 June 2018, р. 12

Как только вы перестали следить за Чемпионатом мира-2018 в России, вспомните об Олеге Сенцове, украинском кинорежиссере, который отбывает 20-летний тюремный срок в Сибири.

Он не совершал никаких преступлений. Все совсем иначе, он попал за решетку за свой протест против незаконной аннексии Владимиром Путиным Крымского полуострова и последовавшей за этим войны на востоке Украины, которую он развязал 4 года назад. Еще 14 мая Сенцов объявил о начале голодовки требуя, чтобы все 64 украинских политзаключенных были освобождены из российских тюрем. К моменту старта Чемпионата мира-2018, 14 июня, Сенцов 32 дня обходился без пищи. Очень быстро его моральное состояние стало похожим на положение советского диссидента Анатолия Марченко, который голодал 117 дней, а после того как прекратил голодовку, почти сразу умер в декабре 1986 года.

Мировые лидеры поддерживали Сенцова, но честно говоря они могли бы сделать для этого намного больше. Французский президент – Эммануель Макрон поднимал этот вопрос во время встречи с Путиным. Литературный клуб PEN America, различные ассоциации писателей, а также множество представителей творчества призывали к освобождению украинского кинорежиссера. Единственным лидером "западного мира" (англо-саксонского), который не обмолвился о Сенцове и словом был Дональд Трамп. Вместо этого, он заявил о возможности России вернуться в состав стран "Большой семерки". При этом отбросив даже факт оккупации Крыма, который, по его словам, "был очень давно".

Положение Олега Сенцова еще раз напоминает нам о том, что борьба продолжается. По своему происхождению он русско-украинский мещанин, который родился в Крыму и решил стать общим целым с независимой Украиной, которая отделилась от СССР после краха союза в 1991 году (Практически все, кроме российского руководства, солидарны с этой версией). В 2014 году он присоединился к движению за свержение бандитского режима президента Виктора Януковича – авторитарного лидера, увлекающегося коллекционированием золотых люстр. Сенцов вернулся в Крым позже, уже когда российские кадровые военные в форме без опознавательных знаков совершили на острове переворот. Совершенно ясно, что Путин врет, когда говорит, что российских солдат "там нет", точно так же, враньем является и то, что Россия пришла "защитить" этнических русских от украинского "фашистского" режима.

Сенцов был одним из организаторов митингов против аннексии Крымского полуострова. Именно за это российское ФСБ арестовала его и перевезла в Россию, где его обвинили в "терроризме". Подконтрольная "пропутинская" администрация сфабриковала дело, где говорилось, что Олег готовил операцию по взрыву памятника Ленину, а также поджога дверей здания главного офиса правящей партии "Единая Россия". Но, он был невиновен – главный свидетель по данному делу подтвердил, что Олега "силой" заставили дать показания и отказаться от своих прежних заявлений на суде. Ни в коей мере его действия нельзя назваться террористическим актом. Памятник Ленину так и не был взорван, пострадавших не было. Дело Сенцова уже давно превратилось в "судилище" с совершенно иными целями – усилить позицию Путина, который, как он считает, "освободил" Крым и вселить страх во всех тех, кто попытается оспорить данное положение дел.

Бесчестный судья

Путинский режим во многом ориентируется на своего предшественника – СССР, он точно так же построен на вездесущей лжи и постоянной угрозе насилия. Действия Путина в Крыму привели к началу войны на востоке Украины, которая уже забрала по меньшей мере 10 тыс жизней, включая погибших 298 пассажиров и экипаж Малазийского боинга МН-17, которые были сбиты ракетой российского производства, которые доставили туда 4 года назад. Тысячи крымских татар подверглись террору, арестам или изгнанию со своих родных домов. Олег Сенцов отважно и в спокойной манере обличает все это на публику, будучи готовым даже расстаться с собственной жизнью за свои взгляды. Все это продолжается даже несмотря на то, что со всех сторон раздаются призывы к его освобождению и мировое сообщество обязано требовать его свободы еще сильнее. Владимир Путин, к большому сожалению, не обращает внимание на эти сигналы. Но у него есть основание для опасений, что такой человек как Сенцов, может умереть, находясь под стражей. Путин, несомненно, должен помнить, что СССР рухнул не под градом пуль, а потому, что люди перестали верить в тотальную ложь.