Европа не должна всегда указывать только на Трампа

Кристиан Линднер, Handelsblatt

"Нападки на Трампа недальновидны, ведь, затрагивая некоторые больные темы, Трамп бывает прав. И Европе необходимо извлечь из этого урок", - пишет на страницах Handelsblatt Кристиан Линднер, лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП).

Президентство Трампа дает Европе шанс к более крепкому объединению, считает политик. "Президент США, а также Владимир Путин должны осознать, что они не смогут расколоть Евросоюз, ослабляя отдельных его представителей на мировой сцене, - пишет Линднер. - ЕС как единое целое представляет собой настолько большое экономическое пространство, что никто не сможет просто так через нас перешагнуть".

"Но, с другой стороны, мы не должны впадать в грубый антиамериканизм, - продолжает политик. - Европа - не противник США. (...) Хорошие трансатлантические отношения - в наших собственных интересах. Если мы будем ориентироваться на автократические государства вроде России, наш ценностный каркас пошатнется".

Пренебрежение существующими правилами торговли может стать сигналом в сторону стран, не соблюдающих порядок, установленный ВТО, - например, Китая. И здесь Трамп, тыкающий пальцем в недостатки, прав, отмечает Линднер. Так, Китай хочет извлекать выгоду из свободной торговли, но при этом нарушает конкуренцию государственно-капиталистическими концернами, скрытыми субсидиями и рыночными барьерами, говорится в публикации.

По мнению политика, Европе необходимо положить начало новому порядку в мировой торговле, но решающим при этом должно быть развитие и реализация правовой системы ВТО и ее приспособление к актуальным задачам.

"США и Европа имеют одинаковые интересы. Трамп должен понять, что ЕС стоит на стороне США", - подчеркивает политик, отмечая, что отмена торговых ограничений между США и Европой все же должна быть взаимной.

"Европе хотелось бы иметь дело с другим президентом, а не с Трампом. Но мы не должны всегда указывать только на других, мы должны обратить внимание на себя. Тогда трансатлантическая дружба преодолеет и этот шторм", - резюмирует Линднер.

Источник: Инопресса