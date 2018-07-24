14:00 24.07.2018 | Дайджест | Новости 100199677

Война слов между Америкой и Ираном набирает обороты

Война слов между Америкой и Ираном набирает обороты. Может ли подобное противостояние перерасти в реальный военный конфликт? Не исключено, считает постоянный автор Tagesspiegel Кристиан Бёме.


"Иран пригрозил сверхдержаве в лице США, что "война с Ираном - мать всех войн", и это может означать лишь одно: нападать на нас не советуем", - говорится в статье. Гневный ответ Дональда Трампа не заставил себя долго ждать: президент США пообещал Тегерану последствия в случае, если тот продолжит грозить всесильной Америке.

Готовность обеих сторон открыть огонь пока можно свести к обмену вербальными ударами. Однако автор не советует недооценивать динамику этого противостояния и решительность Трампа. "Некоторые вашингтонские наблюдатели вполне могут представить сценарий, при котором за словами Трампа последуют действия, то есть война с использованием военных средств", - передает журналист. Дело в том, что в "картине мира Трампа Ирану отводится роль главного злодея, и Трамп, похоже, твердо убежден, что должен остановить зло на Ближнем Востоке. И в регионе есть те, кто укрепляет его уверенность в правильности выбранной позиции, - например, Биньямин Нетаньяху".

С точки зрения друга Трампа Нетаньяху, "Иран, вооруженный ядерным оружием, неприемлем. То же самое касается и возможности нахождения верных Ирану боевиков на границе с Сирией", говорится в статье.

Суннитские Саудовская Аравия и ОАЭ также намереваются обуздать своего заклятого шиитского врага - Иран. Руководствуясь лозунгом "враг моего врага - мой враг", они в этом вопросе давно дуют в одну дуду с Израилем. "Этот альянс, похоже, готов на все. Даже вступить в войну", - заключает Бёме.

Источник: Инопресса


война слов  Америка  Иран  

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