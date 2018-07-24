Трамп должен сотрудничать с Путиным, чтобы разработать новую рамочную программу для Сирии

Александер Бик, Брайан Катулис, Foreign Policy

"Мы до сих пор знаем предельно мало о том, что обсуждал президент США Дональд Трамп с российским президентом Владимиром Путиным на саммите на прошлой неделе в Хельсинки", - пишут Александер Бик, директор по Сирии в Совете национальной безопасности США в 2014-2016 годах, и экс-сотрудник Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Минобороны при администрации Билла Клинтона Брайан Катулис в статье для Foreign Policy .

По одному из ключевых вопросов, Сирии, Трамп заявил: "Сотрудничество между нашими двумя странами потенциально может спасти сотни тысяч жизней". Он добавил, что США "не позволят Ирану получить выгоду от нашей удачной кампании" против "Исламского государства"* и что Россия и США будут "работать вместе" над тем, чтобы гарантировать безопасность Израиля.

"Отношения между США и Россией находятся на низшем уровне за целое поколение", - отмечают авторы.

"Тем не менее, США и Россия имеют общий ключевой интерес в Сирии: ни одна страна не хочет эскалации, которая может привести к более масштабной войне либо между двумя ведущими ядерными державами, либо между Израилем и Ираном", - пишут Бик и Катулис.

В Сирии сложились две фактические зоны влияния: России и сирийского режима - на юге и Турции и США - на северо-востоке.

Авторы статьи рекомендуют: Трамп должен проводить жесткую дипломатию по отношению к России, чтобы разработать новую рамочную программу по деэскалации конфликта в Сирии - не давая добро на дальнейшее насилие и перемещение населения сирийским режимом, но эффективно используя фактические зоны контроля, которые уже существуют, чтобы заморозить конфликт и вновь начать обсуждение политического будущего Сирии.

Первый шаг - узнать новые подробности о том, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал "особыми и интересными" предложениями, которые Россия выдвинула по Сирии в Хельсинки, пишут Бик и Катулис. "Как минимум, Трамп должен проинформировать своих высших советников, о чем именно они договорились с Путиным по Сирии", - отмечают они.

Во-вторых, следует "дать старт новым совместным с Россией и Турцией дипломатическим усилиям".

Это больше не касается устранения Асада, чье положение на данный момент стабильно. Это имеет отношение к использованию военного присутствия США в Северо-Восточной Сирии для более узкой цели прекращения кровопролития, уточняют авторы.

"В этом процессе должны принимать участие Россия и Турция, и он должен быть сосредоточен на трех целях: определение границ между зонами контроля с целью уменьшения риска эскалации; обеспечение гарантий реформ в политическом секторе и сфере безопасности; определение условий для окончательного выведения всех иностранных сил из Сирии", - говорится в статье.

В-третьих, авторы предлагают расширить американскую помощь с целью стабилизации ситуации.

Источник: Инопресса