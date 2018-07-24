Как разведслужбы США могут выяснить, что Трамп сказал Путину

Джош Мейер, Politico

"То, что президент Трамп настоял на проведении встречи с российским президентом Путиным в формате тет-а-тет, ограничило возможности разведслужб США, которые обычно наблюдали бы за такой встречей вблизи; но у американских разведчиков все же есть экстраординарные возможности для того, чтобы собрать воедино информацию о темах разговора", - пишет журналист Politico Джош Мейер.

"Во многом это возможно благодаря существованию сверхсекретной американской службы сбора информации, которая специализируется на оперативной прослушке разговоров противников, в том числе лиц, сопровождавших Путина на саммите в Хельсинки на прошлой неделе. Источники, осведомленные о возможностях разведки США, неофициально выразили уверенность в том, что так называемая Специальная служба сбора информации (Special Collection Service) не только раздобыла путинскую "выборку информации" о двухчасовой встрече, но и выяснила, что на самом деле думают об этой встрече главы кремлевских разведслужб и как они ее изображают, адресуя сообщения своим зарубежным коллегам", - пишет автор статьи.

"Это означает, что стратегическое положение АНБ и ЦРУ не так невыгодно, как говорили публично сотрудники разведслужб США. Но, поскольку у них, вероятно, отсутствует самый нужный элемент разведданных - дословный отчет о том, что именно было сказано Трампом и Путиным во время встречи, - эти сотрудники, видимо, отчасти действуют вслепую при выполнении своей важнейшей миссии - попытках помочь разработчикам американской политики с предугадыванием дальнейших событий", - полагает Мейер.

"Если, находясь тет-а-тет с Путиным, президент сформулировал или изменил какую-то политику, но отказывается кому-либо говорить, что именно произошло, как может аппарат национальной безопасности готовить служебные записки и списки аргументов для последующих встреч, которые будут касаться именно этой политики?" - вопрошает экс-сотрудник ЦРУ Дэвид Присс.

"Действующие и бывшие сотрудники разведслужб США улавливают иронию ситуации: сам Трамп - единственная помеха для окончательного подтверждения ими его же утверждений и выяснения полной картины того, что происходило в Хельсинки. При практически любом другом президенте, сказали нашему изданию некоторые источники, аудио- и видеозаписи столь ключевого события были бы сделаны обязательно, особенно если в комнате не присутствовал какой-то ближайший советник с конкретным поручением детально конспектировать происходящее. Кроме того, у путинской стороны это совершенно определенно имеется. Аналитикам американской разведки хотелось бы изучить каждое слово, выражение лица и изменения в жестах и мимике Трампа и его лукавого противника, а также поделиться своими заключениями с Белым домом, Конгрессом, руководителями вооруженных сил и дипломатии США, а также с многочисленными союзниками в разведслужбах по всему миру", - говорится в статье.

Однако, как говорит бывший старший аналитик радиотехнической разведки АНБ Джон Шиндлер, американцы могут узнать, что говорилось на встрече, только из донесений АНБ, где "сказанное на этой встрече пересказывается со слов русских", а также версий МИД Франции и других стран, основанных на том, что этим странам рассказала российская сторона. Шиндлер сказал: "С точки зрения разведки очень важно то, какую информацию мы собираем на встрече. Но, поскольку не существует версии США, с которой ее можно было бы сверить, русские, возможно, лгут об этой встрече, а мы этого даже не поймем".

"В конце концов мы соберем все версии того, что произошло, - добавил Шиндлер, - за исключением версии Трампа".

Мейер утверждает: даже если сотрудники разведслужб США раздобудут полный отчет о встрече, их возможности воспользоваться этой информацией будут крайне ограничены - Трамп может даже объявить, что информацию собирали без его разрешения, то есть незаконно.

Автор пишет: "По словам действующих и бывших американских чиновников, поскольку окончательная договоренность о саммите была достигнута всего за несколько недель до его проведения, руководителям разведслужб США пришлось поспешить, чтобы дислоцировать своих агентов, аналитиков и специалистов по техническому сбору информации на "позициях" для подслушивания мероприятия, которое в потенциале может стать одним из самых судьбоносных в президентство Трампа. Специальная служба сбора информации - сверхсекретная команда "перехватчиков" из АНБ и ЦРУ - несомненно, начала занимать позиции, едва было принято решение, говорят источники".

По словам экс-разведчиков США, в Хельсинки также были задействованы другие элементы аппарата разведки США и разведслужбы союзников США, нейтральных стран типа Финляндии и таких противников США, как Китай.

"Американские чиновники считали данностью, что Россия развернет в Хельсинки беспрецедентное количество агентов разведки", - продолжает автор.

"Но, как говорят некоторые действующие и бывшие чиновники, разведслужбы США с самого начала находились в невыгодном положении. По устоявшимся протоколам, Коутс или другие руководители разведслужб должны информировать высших лиц Белого дома, а также, возможно, Трампа или советника по нацбезопасности Болтона о том, что АНБ, ЦРУ и другие ведомства в силах сделать до, во время и после саммита. Что на деле произошло в ходе этого процесса, в том числе запретили ли Трамп и его команда применять какие-то конкретные возможности по сбору разведданных, - одна из самых строго охраняемых и засекреченных тайн", - пишет Мейер.

Два экс-сотрудника разведки США сказали, что впервые на своей памяти больше беспокоились о словах и поступках на саммите лидера собственной страны, чем ее противника.

По словам автора, теперь российские государственные СМИ "выдают один материал за другим о том, как Россия продвигается вперед по вопросам, по которым Трамп предложил уступки. Со своей стороны, американские разведчики тратят больше времени и сил на попытки просто выяснить, действительно ли Трамп пошел на уступки и не раскрыл ли он информацию, которой не должен был раскрывать, утверждают Шиндлер, Присс и Питер Харрелл, который был высокопоставленным чиновником Госдепартамента при администрации Обамы".

"Мы позволили русским излагать публично и неофициально то, что якобы было обговорено на встрече, - сказал Харрелл, - а США не имеют никакой скоординированной возможности дать этому отпор".

Источник: Инопресса