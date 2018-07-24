15:29 24.07.2018 | Дайджест | Новости 100199690

Джона Мейджора отговаривали от поддержки вступления России в Европейское Сообщество

Генри Манс, Financial Times

"Бывшего премьер-министра Великобритании Джона Мейджора предупреждали о том, чтобы он не демонстрировал энтузиазма по поводу вступления России в Европейское Сообщество на фоне стремления дипломатов умерить стратегический оптимизм, последовавший за падением Берлинской стены", - передает Financial Times.


В 1992 году сэр Джон публично призвал Европейское сообщество "мыслить шире" и предоставить членство скандинавским и восточноевропейским странам, а также России. Он заявил, что членство России "полностью уничтожит" угрозу ядерной войны, сообщает корреспондент Генри Манс.

Однако рассекреченные меморандумы свидетельствуют о том, как британские чиновники пытались умерить энтузиазм премьера. В одном меморандуме Министерства иностранных дел, опубликованном во вторник Национальными архивами, говорилось: "Как [ядерная держава Россия] будет доминировать в Сообществе, а как [развивающаяся страна] она потянет его вниз".

Высокопоставленный чиновник Стивен Уолл написал в меморандуме: "Премьер-министр, это вежливый способ сказать: "Пожалуйста, не говорите о членстве России в ЕЭС". "Лучше поговорить о развитии отношений между [Содружеством Независимых Государств] и ЕЭС, не сбрасывая со счетов никаких вариантов на этом этапе", - писал он.

Источник: Инопресса


Джон Мейджор  Россия  Европейское Сообщество  

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