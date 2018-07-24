Будет ли Трамп воевать с Ираном, и при чем тут Путин

Вербальная война Америки с Ираном может перерасти в реальный военный конфликт: маленькое "Трафальгарское сражение", навязанное муллам, усилило бы позицию Трампа перед промежуточными выборами в США, полагают СМИ. США "не позволят Ирану получить выгоду от нашей удачной кампании" против ИГИЛ*, и Россия и США будут "работать вместе" над гарантиями безопасности для Израиля, заявил Трамп, но о чем он договорился с Путиным? Разведка кое-что знает, пишет Politico.

Война слов между Америкой и Ираном набирает обороны. Может ли подобное противостояние перерасти в реальный военный конфликт? Не исключено, считает автор статьи в Tagesspiegel Кристиан Бёме.

Иран пригрозил сверхдержаве в лице США, что "война с Ираном - мать всех войн", говорится в статье. Гневный ответ Дональда Трампа не заставил себя долго ждать.

Автор не советует недооценивать динамику этого противостояния и решительность Трампа применить военные средства. Дело в том, что в "картине мира Трампа Ирану отводится роль главного злодея, и Трамп, похоже, твердо убежден, что должен остановить зло на Ближнем Востоке. И в регионе есть те, кто укрепляет его уверенность в правильности выбранной позиции, - например, Биньямин Нетаньяху".

С точки зрения Нетаньяху, Иран, вооруженный ядерным оружием, неприемлем, как и возможность нахождения верных Ирану боевиков на границе с Сирией, говорится в статье.

Суннитские Саудовская Аравия и ОАЭ также намереваются обуздать своего заклятого шиитского врага - Иран. Руководствуясь лозунгом "враг моего врага - мой враг", они в этом вопросе давно дуют в одну дуду с Израилем. "Этот альянс, похоже, готов на все. Даже вступить в войну", - заключает Бёме.

Все происходит так, будто США на самом деле отказываются от поиска дипломатического урегулирования с режимом мулл, пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

Выступая в воскресенье, 22 июля, перед иранскими дипломатами, президент Рухани протянул США половину оливковой ветви. "Америка должна понять, что мир с Ираном стал бы матерью всех миров, но война с ним - матерью всех войн!"- сказал президент-реформатор. Отвергая косвенный дипломатический намек Тегерана, президент Трамп отреагировал предельно непримиримым твитом: "Иранскому президенту Рухани: никогда более не угрожайте США вновь, или вы испытаете последствия, которые мало кто испытывал в истории доселе!"

22 июля в речи, адресованной многочисленной иранской диаспоре, живущей в Калифорнии, госсекретарь Майк Помпео назвал правящие власти в Иране "мафией", а также объявил о создании аудиовизуального СМИ на персидском языке, финансируемого американским правительством. Означает ли это, что США втайне приняли решение о "смене режима" в Иране? Или это запугивание Трампа перед тем, как перейти к переговорам, по образу и подобию его бурных отношений с Северной Кореей? - анализирует Жирар.

"Сравнение неправомерно, так как ситуация в Иране гораздо менее стабильна, чем в Северной Корее", - считает он.

Иран находится в положении двойной слабости. Внутри страны иранская молодежь, прекрасно осведомленная о западных нравах благодаря интернету, больше не хочет терпеть строгие нормы религиозной диктатуры. Что касается внешней политики, то режим мулл недавно был оставлен Россией, сделавшей выбор в пользу Израиля, утверждает автор.

"Начиная с 2012 года Москва и Тегеран поддерживали альянс ради спасения от разгрома баасистского режима Дамаска. Однако между Россией и Израилем существует альянс, скрепленный душевной и кровной связью. 9 мая 2018 года присутствовавший на Параде Победы на Красной площади Биньямин Нетаньяху украсил лацкан пиджака Георгиевской ленточкой", - напоминает автор.

"На Ближнем Востоке российская и израильская точки зрения совпадают", - считает Жирар. Президент Путин призвал "все иностранные силы", имея в виду ливанскую "Хизбаллу" и советников элитного иранского подразделения "Аль-Кудс", покинуть сирийскую территорию.

Иранский президент в ответ на американскую торговую агрессию пригрозил закрыть Ормузский пролив. "Это не что иное, как военные действия, - указывает обозреватель. - Тут Рухани совершил двойную стратегическую ошибку: он ослабил авторитет своей страны, поскольку всем известно, что его военно-морской флот не идет ни в какое сравнение с ВМФ США; и он дал Трампу замечательный повод для наращивания эскалации".

"Трамп выковывает свою внешнюю политику лишь исходя из выгоды, которую он может извлечь для собственного имиджа внутри страны. Он говорит, что не хочет войны с Ираном. Но при этом он понимает, что маленькое "Трафальгарское сражение", навязанное муллам, значительно усилило бы его позицию перед американскими промежуточными выборами", - подчеркивает Жирар.

Трамп должен сотрудничать с Путиным, чтобы разработать новую рамочную программу для Сирии, призывают в Foreign Policy Александер Бик, директор по Сирии в Совете национальной безопасности США в 2014-2016 годах, и экс-сотрудник Совета национальной безопасности, Госдепартамента и Минобороны при администрации Билла Клинтона Брайан Катулис.

"Мы до сих пор знаем предельно мало о том, что обсуждал президент США Дональд Трамп с российским президентом Владимиром Путиным на саммите на прошлой неделе в Хельсинки", - сетуют эксперты.

По Сирии Трамп заявил: "Сотрудничество между нашими двумя странами потенциально может спасти сотни тысяч жизней". Он добавил, что США "не позволят Ирану получить выгоду от нашей удачной кампании" против "Исламского государства"* и что Россия и США будут "работать вместе" над тем, чтобы гарантировать безопасность Израиля.

В Сирии сложились две фактические зоны влияния: России и сирийского режима - на юге и Турции и США - на северо-востоке, пишут Бик и Катулис и рекомендуют "эффективно использовать фактические зоны контроля, чтобы заморозить конфликт и вновь начать обсуждение политического будущего Сирии".

Первый шаг - узнать новые подробности о том, что российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал "особыми и интересными" предложениями, которые Россия выдвинула по Сирии в Хельсинки. "Как минимум, Трамп должен проинформировать своих высших советников, о чем именно они договорились с Путиным по Сирии", - пишут авторы.

Во-вторых, следует "дать старт новым совместным с Россией и Турцией дипломатическим усилиям". Это больше не касается устранения Асада, чье положение на данный момент стабильно. Это имеет отношение к использованию военного присутствия США в Северо-Восточной Сирии для более узкой цели прекращения кровопролития, уточняют авторы.

"В этом процессе должны принимать участие Россия и Турция, и он должен быть сосредоточен на трех целях: определение границ между зонами контроля с целью уменьшения риска эскалации; обеспечение гарантий реформ в политическом секторе и сфере безопасности; определение условий для окончательного выведения всех иностранных сил из Сирии", - говорится в статье.

"То, что президент Трамп настоял на проведении встречи с Путиным в формате тет-а-тет, ограничило возможности разведслужб США", но у них "все же есть экстраординарные возможности для того, чтобы собрать воедино информацию о темах разговора", пишет журналист Politico Джош Мейер.

Информированные источники неофициально выразили уверенность в том, что так называемая Специальная служба сбора информации (Special Collection Service) не только раздобыла путинскую "выборку информации" о двухчасовой встрече, но и выяснила, что на самом деле думают об этой встрече главы кремлевских разведслужб и как они ее изображают, адресуя сообщения своим зарубежным коллегам, пишет автор.

Практически при любом другом президенте, кроме Трампа, сказали нашему изданию некоторые источники, аудио- и видеозаписи столь ключевого события были бы сделаны обязательно, особенно если в комнате не присутствовал ближайший советник с поручением детально конспектировать происходящее.

Однако, как говорит бывший старший аналитик радиотехнической разведки АНБ Джон Шиндлер, американцы могут узнать, что говорилось на встрече, только из донесений АНБ, где "сказанное на этой встрече пересказывается со слов русских", а также версий МИД Франции и других стран, основанных на том, что этим странам рассказала российская сторона. "В конце концов мы соберем все версии того, что произошло, - уверен Шиндлер, - за исключением версии Трампа".

Автор статьи утверждает: даже если сотрудники разведслужб США раздобудут полный отчет о встрече, их возможности воспользоваться этой информацией будут крайне ограничены - Трамп может даже объявить, что информацию собирали без его разрешения, то есть незаконно.

Два экс-сотрудника разведки США сказали, что впервые на своей памяти больше беспокоились о словах и поступках на саммите лидера собственной страны, чем ее противника.

По словам автора, теперь российские государственные СМИ "выдают один материал за другим о том, как Россия продвигается вперед по вопросам, по которым Трамп предложил уступки. Со своей стороны, американские разведчики тратят больше времени и сил на попытки просто выяснить, действительно ли Трамп пошел на уступки и не раскрыл ли он информацию, которой не должен был раскрывать".

Источник: Инопресса