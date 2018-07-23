Вашингтон отвергает идею Путина об организации референдума в Донбассе

Изабель Мандро, Le Monde

Глава Кремля внес такое предложение в разговоре с глазу на глаз с Дональдом Трампом на саммите в Хельсинки, чтобы "разрешить" конфликт на востоке Украины, пишет корреспондент Le Monde в Москве Изабель Мандро.

Остается в основном неизвестным, о чем говорили два лидера в присутствии одних переводчиков. Но, выступая перед дипломатами на закрытой части совещания, Путин дал указания на то, как он собирается урегулировать конфликт с Украиной, где в боях между силами, преданными Киеву, и пророссийскими сепаратистами уже погибли более 10 тыс. человек. Глава Кремля, по-видимому, предложил американскому президенту организовать референдум в тех регионах Донбасса, на востоке Украины, где господствуют сепаратисты, и по согласию с Трампом, решил не раскрывать текущее состояние этого плана, отмечает журналистка.

"Конкретные предложения" по разрешению этого конфликта "обсуждались", уклончиво сказал в пятницу российский посол в США Анатолий Антонов. "Некоторые из них были объявлены Владимиром Владимировичем Путиным на совместной пресс-конференции, никаких секретных договоренностей не было", - добавил он.

Несколько часов спустя Вашингтон отверг эту идею, говорится в статье. "Администрация не рассматривает возможность поддержки референдума на юге Украины", - заявил Гаррет Маркиз, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома. Организация подобного голосования в этой части территории, добавил он, "совершенно незаконна". Кроме того, в пятницу США объявили о дополнительной помощи в 200 млн долларов (170 млн евро) для усиления обороны Украины, речь идет об "американской поддержке украинского сектора безопасности, общий размер которой с 2014 года составил более миллиарда долларов"

Киев, разгоряченный недавними заявлениями Трампа, наводящими на мысль о том, что США могут признать аннексию Россией Крыма на том основании, что его жители "говорят по-русски", встревожился не на шутку, сообщает Мандро.

Журналистка напоминает, что вдохновленные крымской моделью Донецкая и Луганская области в свое время провели референдумы о собственной независимости. Украина тогда назвала эти референдумы "балаганом", а США и Евросоюз сочли их "незаконными". В 2017 году Путин подписал указ о признании в России паспортов, выданных сепаратистскими властями.

Источник: Инопресса