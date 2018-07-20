11:52 20.07.2018 | Дайджест | Новости 100199351

Путин сказал дипломатам, что сделал Трампу на саммите новое предложение по Украине

Илья Архипов, Bloomberg

"Владимир Путин сказал российским дипломатам, что сделал Дональду Трампу на саммите на этой неделе предложение провести референдум, чтобы способствовать урегулированию конфликта на Восточной Украине, но согласился не объявлять об этом плане публично, чтобы президент США мог его рассмотреть", - утверждает Bloomberg, ссылаясь на "двух лиц, которые присутствовали в четверг при речи Путина, произнесенной за закрытыми дверями". Журналист Илья Архипов замечает, что Путин изобразил предложение по Украине как признак своего стремления положить конец кризису, но Украину и ее европейских сторонников, вероятно, будет нелегко убедить в необходимости референдума.


"Сотрудники Белого дома пока не ответили на просьбу о комментариях. Если слова Путина о реакции Трампа верны, это, видимо, указывает на более гибкий подход, чем тот, который США доныне демонстрируют по этому вопросу", - говорится в статье.

"С очередным рассказом о встрече Путин выступил на совещании с высокопоставленными российскими послами и чиновниками в министерстве иностранных дел в Москве, сказали источники, которые попросили не называть их имен, так как поведали о высказываниях, сделанных президентом на непубличном этапе заседания. Один из источников сказал, что Трамп попросил Путина не обсуждать на пресс-конференции после саммита идею референдума, дабы дать американскому лидеру время на ее обдумывание", - пишет издание.

"Предложение Путина, видимо, содержит призыв провести под международной эгидой голосование жителей сепаратистских территорий об их статусе, сказали источники. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать подробности того, что Путин говорил об Украине на саммите, сказав лишь: "Обсуждались некоторые новые идеи. Они будут прорабатываться".

Источник: Инопресса


Украина  Владимир Путин  Дональд Трамп  саммит  

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