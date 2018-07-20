15:30 20.07.2018 | Дайджест | Новости 100199390

Чтобы наказать тех, кто отравил Скрипалей, нам нужен новый закон

Роджер Бойз, The Times

Британским властям давно пора публично назвать имена лиц, подозреваемых в попытке отравления Скрипалей, считает обозреватель The Times Роджер Бойз.


"Отравление Александра Литвиненко в 2006 году показало, как Кремль сопротивляется попыткам экстрадиции, блокирует попытки сбора доказательств, а затем критикует отсутствие доказательств", - говорится в статье.

Автор рекомендует: "Имена подозреваемых по делу Скрипаля должны быть названы, им следует запретить въезд в страну и заморозить все их активы в Великобритании. Если мужчин, которые везли яд, транспортировала российская авиакомпания, на нее тоже следует наложить санкции. Если люди из команды киллеров были сотрудниками ГРУ, следует наложить санкции на их командование в Москве. Если это были бандиты по контракту, нанятые ГРУ, то следует четко описать связи между организованной преступностью и властями. Нам необходим "Закон Скрипаля", который касался бы покушений на политические убийства и признавал бы, подобно американскому "Закону Магнитского", что за них надо наказывать на разных уровнях".

Источник: Инопресса


Скрипаль  РФ  вещество Новичок  отравление  ОЗХО  

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