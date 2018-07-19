Владимир Путин больше не намерен делать ставку на Дональда Трампа

Пьер Авриль, Le Figaro

Если часть российской элиты считала Дональда Трампа "полезным идиотом", то его политические зигзаги после саммита в Хельсинки наводят на мысль, что он скорее "бесполезный идиот", пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

Последние победные выкрики появились во вторник утром в "Российской газете". "Усилия Запада по изоляции России провалились", - ожидаемо растрезвонила проправительственная ежедневная газета, не осознавая, какую бурю спровоцировал глава Белого дома, говорится в статье.

Фатализм начал проявляться лишь в среду, после того как "истеблишмент" - образ, ненавистный и для Трампа, и для Путина, - изобличил капитуляцию американского президента перед своим коллегой, передает журналист.

"По мнению Москвы, храбрый американский бизнесмен, пообещавший "осушить болото", является жертвой парламентариев, оцениваемых как реакционеры. Доказательство тому - они даже намерены ввести новые санкций против Москвы", - пишет Авриль.

Раньше Дональд Трамп в глазах Москвы выглядел как "полезный идиот", эдакий персонаж советской эпохи, превозносивший СССР, не зная, что им манипулируют, - подобие которого можно воспроизвести в современной России. Однако после Хельсинки "часть российской элиты, в том числе связанная с бизнесом, задумывается, не имеет ли она дело скорее с бесполезным идиотом", сказал Александр Габуев, аналитик Московского Центра Карнеги.

"Сколько бы Трамп ни говорил, что Крым российский, двусторонние отношения только ухудшаются, грядут новые санкции и образ России представляется еще более токсичным, чем прежде", - поясняет политолог, расшифровывая умонастроения, господствующие в олигархическом клане.

За проведение ЧМ по футболу глава Кремля удостоился комплимента от Дональда Трампа. Изображая простодушие, Путин тотчас подарил Трампу футбольный мяч, как бы сообщая американскому президенту, что теперь мяч находится в его лагере и настала его очередь перевернуть страницу холодной войны. Что касается мелких интриг, Россия всегда обнаруживала большую терпеливость, чем США, комментирует автор статьи.

Источник: Инопресса