Трамп и Путин хотят контролировать нефтяной рынок

Кристиан Зиденбидель, Frankfurter Allgemeine

Россия и Америка объявили в Хельсинки о совместных интересах в нефтяной сфере. Это заставило цены на нефть пойти вниз. Какая новая стратегия может стоять за этим, анализирует экономический обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Кристиан Зиденбидель.

В Хельсинки российский президент заявил о том, что Америка и Россия - важные "нефтегазовые державы" и могли бы в будущем более тесно сотрудничать в вопросах регулирования глобальных энергетических рынков. Уже в понедельник, замечает автор, цена за баррель нефти марки Brent снизилась более чем на 4%.

"Но насколько реальным выглядит сценарий, согласно которому Москва и Вашингтон встанут на путь более тесного сотрудничество в нефтяной сфере? Какими могут быть общие интересы? И как Россия и Соединенные Штаты планируют влиять на цену на нефть?" - задается вопросами журналист.

Что касается совместных интересов, то, по словам Путина, стороны не заинтересованы ни в слишком высокой, ни в слишком низкой цене на нефть. Низкие цены не выгодны производителям, высокие - не по душе потребителям.

Хайнрих Петерс, нефтяной аналитик немецкого банка Landesbank Hessen-Thüringen, трактует это следующим образом: Трампа скоро ждут выборы в Конгресс США. Сейчас в Америке сезон отпусков - вряд ли американцам понравится рост цен на бензин. Цена на нефть выше 80 долларов не выгодна президенту США - ему хватает и такой темы, как предвыборные манипуляции.

"Трамп неоднократно писал в Twitter о том, что считает нынешнюю цену на нефть слишком высокой, и вменял это в вину в том числе ОПЕК. Его угрозы в адрес Саудовской Аравии были услышаны", - говорится в статье.

Кроме того, продолжает журналист, Соединенный Штаты обмолвились о том, что для снижения цены на нефть могут задействовать национальные нефтяные резервы. "Желание сотрудничать с Россией в нефтяных вопросах, возможно, также связано с этими мотивами", - пишет автор.

По словам аналитика Петерса, Путин тоже заинтересован укрепить свой внутриполитический рейтинг. Слишком высокая цена на нефть повредит и российской конъюнктуре. Как российские, так и американские нефтепроизводители вполне комфортно ощущают себя при цене в 70 долларов, считает Петерс.

По мнению Яна Эдельманна, нефтяного аналитика HSH Nordbank, у России есть возможность в ближайшей перспективе увеличить объемы нефтедобычи, что отвечает и чаяниям Трампа.

"Во вторник были опубликованы данные о том, что ситуация уже движется в этом направлении. Согласно этой информации, в середине июля объем нефтедобычи был увеличен на 273 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прошлогодними показателями", - говорится в статье.

"Другими словами, Россия полностью ушла от договоренностей с ОПЕК по поводу сокращения объемов добычи", - заявляет аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Пока неясно, добавляет автор, как стороны будут договариваться по иранскому вопросу.

"Вполне вероятно, - замечает обозреватель FAZ, - что за неожиданным единством между Трампом и Путиным кроется новая долгосрочная стратегия". Аналитик Петерс не исключает, что в будущем возможно формирование нового альянса между США, Россией и Саудовской Аравией, который займется координацией нефтяного рынка "над" ОПЕК. С того момента, как Америка превратилась в экспортера нефти, ее интересы изменились.

"Теперь вполне вероятной выглядит возможность согласования интересов как с Россией, так и с Саудовской Аравией", - замечает Петерс. Китай, Индия и Европа станут в той или иной степени зависимы от подобного крупного картеля, говорится в статье.

Источник: Инопресса