Сестра Олега Сенцова: "Его состояние нестабильно"

Яннис Холль, Евгений Криницын, Артур Вайганд, Frankfurter Allgemeine

Украинский режиссер Олег Сенцов, находящийся в российской тюрьме, несколько недель назад объявил голодовку. В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung его сестра Наталья Каплан говорит о том, что не знает, сколько он еще продержится.

13 июля мать Олега Сенцова попросила Владимира Путина помиловать ее сына. "Шансы оценивать сложно, но даже сегодня, когда идет четвертый год его тюремного срока, я не теряю надежды. Петиция была подписана группой режиссеров. Мы встретились в Крыму, поставили свои подписи и направили ее Путину", - рассказывает собеседница издания.

"Олег понимает, что внимание - единственный путь на свободу для него и его украинских соратников. Но ему, вместе с тем, некомфортно в роли предводителя", - продолжает она.

Комментируя состояние брата, Наталья Каплан говорит о том, что оно "нестабильно". "Он то хорошо себя чувствует, то не может встать с постели. В настоящее время он пьет только теплую воду. Кроме того, его поддерживают при помощи витаминов и глюкозы внутривенно. Он осознает, что в противном случае уже бы умер. К нему еще не применяли принудительное питание посредством желудочного зонда, но Олег не исключает, что это может произойти. Никто не может сказать, когда наступит резкое ухудшение - однажды его уже переводили в реанимацию".

Следующее свидание с Олегом в тюрьме состоится лишь через 3 месяца, "но я не знаю, будет ли Олег готов встретиться со мной и в каком состоянии он будет находиться", говорит сестра режиссера.

Есть ли политик, который мог бы повлиять на Путина, чтобы тот освободил Сенцова и других украинских заключенных? "Если бы я знала, - замечает Наталья, - кто мог бы это сделать, я бы уже давно обратилась к нему за помощью. Может, это могли бы сделать Ангела Меркель или Эммануэль Макрон, может, даже президент Турции Эрдоган".

"Предпринимаемые меры позволяют Олегу не умереть - в этом причина того, что он так долго держится. У каждого своя граница выносливости - но в любом случае организм не выдержит голодовку под медицинским контролем и на капельницах более 90 дней. (...) Олег надеется продержаться июль. Но никто не знает, как его организм поведет себя после столь длительной голодовки. Угроза [его здоровью] существует постоянно. Самое коварное в голодовке то, что можно умереть, даже начав принимать пищу", - говорит сестра Сенцова.

Российские власти, замечает она, считают Олега Сенцова российским гражданином - был принят закон, который автоматически сделал из украинцев, проживавших в Крыму, российских граждан. Он же в ходе судебного заседания дал ясно понять, что он не крепостной, которого можно заполучить вместе с землей. "Он считает этот закон противоправным", - отмечает Наталья Каплан.

Источник: Инопресса