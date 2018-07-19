После саммита Путина и Трампа Госдепартамент помалкивает в годовщину катастрофы MH17

Робби Грамер, Эми Маккиннон, Foreign Policy

В годовщину катастрофы MH17 - на следующий день после встречи Трампа с Путиным - сотрудники Госдепартамента подготовили заявление с критикой в адрес России, однако оно не было опубликовано, сообщает Foreign Policy.

"Судя по кэшу сайта американского посольства в Москве, оно ненадолго появилось на главной странице, но затем его быстро убрали", - пишут авторы статьи Робби Грамер и Эми Маккиннон.

В черновике, по данным Foreign Policy, говорилось: "Спустя четыре года после того, как был сбит MH17, мир все еще ждет от России признания своей причастности. России пора прекратить бездушную дезинформационную кампанию и полностью поддержать следующий этап расследования и привлечение к уголовной ответственности виновных в уничтожении рейса MH17".

Эта годовщина была особенно важной, отмечают авторы статьи: она была первой с тех пор, как следственная группа обнародовала выводы о том, что ракета принадлежала российской военной части.

Экс-посол США в России Майкл Макфол прокомментировал: "В правительстве США это должно быть четким соблюдением формальностей: доказательств множество, и очень благоразумно официально быть на правильной стороне истории".

Министры иностранных дел G7, в том числе госсекретарь США, в воскресенье сделали заявление с критикой в адрес России, сообщают авторы статьи. Канадский и британский МИД сразу разместили его на своих сайтах, однако Госдепартамент сделал это только в среду, после запроса Foreign Policy. По словам авторов статьи, опубликованное в среду заявление отражает некоторую небрежность: в нем говорится, что министры иностранных дел G7 "сегодня опубликовали следующее заявление в преддверии годовщины", хотя та была во вторник.

Пресс-секретарь Госдепа Хизер Науэрт сообщила журналистам в среду: "Правительство США давно говорит о том, что Россия, несомненно, виновна в уничтожении MH17. За два с половиной месяца мы опубликовали три заявления и считаем, что осветили этот вопрос. Наша позиция относительно виновности в этом России не изменилась. Наша политика в этом отношении не менялась".

Годовщина особенно важна для Нидерландов, и посол США в Нидерландах Пит Хукстра написал во вторник в Twitter: "Сегодня мои мысли с семьями и друзьями жертв катастрофы MH17". Однако он не упомянул роль России в уничтожении самолета, говорится в статье.

"Подготовленный Госдепартаментом текст должны были опубликовать еще в понедельник, но в последний момент его сняли. Чиновникам дали отбой, поскольку госсекретарь Майк Помпео не одобрил формулировки", - сообщают корреспонденты со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

В заявлении говорилось, что улики "убедительно доказывают", что ракета прибыла из определенной российской военной бригады, "была доставлена на суверенную украинскую территорию из России, была выпущена с подконтрольной России территории на востоке Украины, и затем (установка. - Прим. ред.) была возвращена на российскую территорию", передает издание.

Источник: Инопресса