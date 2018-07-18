Во многих крупных городах к 2033 году интернет-кабели могут оказаться под водой

Шайенн Макдональд, Daily Mail

Повышение уровня моря в скором будущем может обернуться катастрофой для интернет-инфраструктуры, сообщает Daily Mail.

"Эксперты предупреждают, что сильнее всего могут пострадать Нью-Йорк, Майами и Сиэттл. Последствия не будут точечными, и потенциально могут быть нарушены глобальные коммуникации", - пишет журналистка Шайенн Макдональд.

"Ущерб, который будет нанесен в ближайшие 100 лет, по большей части будет причинен скорее раньше, чем позже, - сказал профессор информатики Висконсинского университета в Мэдисоне Пол Барфорд. - Это нас удивило. Ожидалось, что у нас есть 50 лет, чтобы подготовиться. Пятидесяти лет у нас нет".

"Исследование, проведенное под руководством ученых из Висконсинского университета в Мэдисоне и Орегонского университета, показывает, что к 2033 году свыше четырех тысяч миль подземных кабелей может полностью погрузиться под воду. По словам исследователей, водой также окажутся окружены более 1100 точек обмена трафиком", - сообщает автор статьи.

Хотя оптоволоконные кабели влагоустойчивы, они не водонепроницаемы, отмечается в публикации. По словам Барфорда, точки выхода на поверхность подводных кабелей тоже в скором времени окажутся затоплены.

Источник: Инопресса