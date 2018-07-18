Для Кремля Трамп не является надежным собеседником

Вероника Дорман, Liberation

"Путин нацелен на долгосрочную перспективу. В Кремле не ожидали конкретных подвижек от встречи между Трампом и Путиным, - сказала в интервью Liberation политолог Татьяна Становая, глава аналитической компании R.Politik. - Перед российской властью и Путиным лично стояли две задачи: разблокировать диалог и определить направления, а тогда уже начинать серьезные обсуждения. Россия вправе гордиться тем, что у нее все получилось, но успех этот уязвимый и обратимый".

"Никто не строит иллюзий по поводу того, что американский президент по возвращении в Вашингтон способен резко переменить свои взгляды, - сказала Становая. - По мнению Кремля, американский президент не является надежным собеседником, с которым можно заключать прочные соглашения по стратегическим вопросам, но важнее всего - возобновить диалог на уровне глав государств".

"Для россиян Трамп остается главным шансом на успех в США. Вопрос не в том, чтобы понять, настроен ли он пророссийски. Важно то, что он настроен антисистемно. Это разрушает единую западную позицию и все традиционные логические построения. Путин знает, что он не может вести разговор с Западом, оказывающим ему единодушное и жесткое сопротивление. Таким образом, его главная цель - ослабить давление стран Запада, их политику сдерживания, которая вредит российским делам, как внутренним, так и внешним", - считает политолог.

"Конкретно, по таким большим досье, как Украина, Крым, Сирия, санкции, у России нет плана, как добиться от Трампа того, чего она хочет", - считает собеседница издания.

"В Кремле не говорят "Путин будет вести переговоры с Трампом", а говорят "две супердержавы наконец займутся мировым порядком". А тут часть американских элит - которая для Москвы не представляет Америку - наносит Трампу удар в спину, мешая ему решать вопросы первостепенной важности, - комментирует Становая. - В то же время Кремль считает, что спасение американского президента не его дело. И Кремль убежден, что волна подозрений о российском вмешательстве в конце концов спадет. В частности, после ноябрьских промежуточных выборов, от которых Россия подчеркнуто будет держаться в стороне, и все это увидят. Путин должен был что-то пообещать в этом направлении".

Источник: Инопресса