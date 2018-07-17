НАТО должно стать быстрее

Томас Гучкер, Frankfurter Allgemeine

Ничего НАТО не боится сильнее, чем внезапного нападения России на Прибалтику, ведь войска альянса расположены далеко, слабо вооружены и маломобильны, пишет на страницах немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Томас Гучкер.

Аннексия Россией Крыма, "образцовый пример скрытой войны и обмана", застала НАТО врасплох. С тех пор альянс пытается сделать из этого стратегические выводы, выискивая собственные недостатки и уязвимые места в сравнении с Россией и работая над их устранением, пишет автор.

Так, первая проблема была очевидной. НАТО не разместило свои войска там, где альянс наиболее уязвим: в Прибалтике и Польше, государствах, граничащих с Россией и российским анклавом Калининград. Чтобы не нарушить подписанный с Россией в 1997 году Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности, альянс разместил в трех балтийских странах и Польше по тысяче солдат, представляющих собой одну мультинациональную бригаду, а США направили на восточный фланг альянса собственную боевую бригаду. При этом НАТО выступает категорически против требований Польши о размещении в стране целого американского подразделения, ведь тогда может отреагировать и Путин, отмечает Гучкер.

Вторая слабость альянса касается его скорости. В сравнении с высокомобильными российскими войсками войска НАТО слишком медленные. По оценке экспертов, Россия в течение 10 дней может поднять на ноги боевое подразделение численностью до 50 тыс. человек. И эта скорость имеет значение как раз там, где пространство ограничено и жертва атаки слаба, то есть в Прибалтике, подчеркивает журналист. По данным американского аналитического центра Rand Corporation, Россия может за 60 часов окружить Таллин, Ригу и Вильнюс, а для того, чтобы перекрыть НАТО дорогу к завоеванным городам, Москве всего лишь потребуется закрыть коридор между Польшей и Литвой длиной 65 км, передает издание.

На такой случай у НАТО нет быстрого, простого и выгодного средства противодействия, пишет Гучкер. Несмотря на создание в 2015 году Объединенной оперативной группы повышенной готовности ("острие копья"), а также предпринятые реорганизацию и расширение сил быстрого реагирования НАТО, для боевого применения этих сил Европе придется приложить огромные усилия, так как США оказывают помощь лишь в логистике. В частности, бундесвер, который в следующем году совместно с Голландией и Норвегией предоставит Объединенной оперативной группе повышенной готовности боевую бригаду численностью 4 тыс. человек, из-за сильной экономии в последние годы испытывает теперь проблемы в комплектовании армии. Так, танков "Леопард", грузовиков и другой военной техники хватит в немецкой армии только для оснащения двух полных танковых батальонов, хотя всего их пять. И такое происходит не только в Германии - армии всех европейских стран измотаны из-за экономии, и на их полное оснащение понадобятся годы, отмечает Гучкер.

К тому же в случае военной эскалации конфликта с Россией силам быстрого реагирования НАТО срочно понадобится усиление, продолжает журналист. В Западном военном округе, на границе с НАТО, Россия разместила 33 тыс. солдат. "Такого количества альянс не достигнет никогда, пока будет соблюдать Основополагающий акт, заключенный с Россией", - уверен автор.

На саммите НАТО союзники договорились о формировании в дополнение к силам быстрого реагирования эшелона из 30 сухопутных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, готовых к развертыванию в течение 30 дней. Однако транспортных самолетов у альянса слишком мало, а тяжелую военную технику вроде боевых танков и гаубиц необходимо перевозить по железным дорогам, которые полностью загружены даже в мирное время, говорится в статье.

"В ближайшие пять лет НАТО вряд ли сможет отразить российскую агрессию в Прибалтике. Альянс может лишь держать для Москвы высокую цену, сохраняя на восточном фланге войска крупных участников, в частности ядерных держав - Америки, Великобритании и Франции. Они должны быть малозаметным препятствием для Москвы, означающим, что конфликт с Эстонией, Латвией или Литвой станет конфликтом со всем альянсом. Это старая добрая идея коллективной обороны", - заключает Гучкер.

Источник: Инопресса