13:18 17.07.2018 | Дайджест | Новости 100199034

Французская команда: триумф победоносной юности

Реми Дюпре, Le Monde

Преображенные Дидье Дешамом в непобедимую боевую группу "голубые" в воскресенье завоевали второй Кубок мира в России, победив Хорватию в финале со счетом 4:2, пишет спецкор Le Monde в Москве Реми Дюпре.


Осознал ли Килиан Мбаппе масштаб своего подвига в момент, когда поднял Кубок мира в воскресенье 15 июля, под дождливым небом стадиона "Лужники" в Москве? Смеющийся под переливающимися золотыми конфетти беззаботный нападающий "голубых", казалось, позабыл о том, что ему 19 лет и родился он 20 декабря 1998 года. Юный талант еще находился в материнской утробе, когда главный тренер его сборной Дидье Дешам разгромил Бразилию и с повязкой капитана сборной Франции завоевал планетарную победу на турнире, говорится в статье.

Через два десятилетия после триумфа Зидана и его товарищей, теперь Мбаппе прикрепил вторую звезду к майкам команды Франции, ниспровергнув со счетом 4:2 ошеломленную Хорватию Луки Модрича в совершенно безудержном финальном матче, отмечает журналист.

"Мы войдем в историю навсегда", - пританцовывая, с серьезным видом заявил глава поколения новой волны, избранный лучшим молодом игроком турнира, который на четыре года вознес французский футбол на крышу мира.

Дидье Дешам поставил себе безумную цель: сделать из команды зеленых (средний возраст - 26 лет) и относительно неопытных игроков машину для побед, отмечает автор статьи.

Под руководством Дешама, отмеченного печатью прагматизма, эта французская команда порой выглядела карикатурно, создавая впечатление отказа от игры с тем, чтобы лучше поразить соперника, пишет Дюпре.

Вратарь Уго Льорис под потоками воды стал вторым французским капитаном, получившим трофейный кубок чемпиона мира по футболу, через двадцать лет после своего главного тренера, говорится в статье.

Антуан Гризманн был признан лучшим игроком финала, он похвалил французскую команду за "сплоченность". За закрытыми дверями в базовом лагере в Истре Дешам вновь натягивает свой костюм начальника кадровой службы, всячески чередующего кнут и пряник: "Порой я был резок, но это для их же блага. Менеджмент, психология - это часть моей профессии. Мы провели 55 дней вместе, и у нас не возникало никаких проблем".

"Я убежден, что мои игроки будут самыми сильными и через два, и через четыре года", - пообещал главный тренер сборной под приветственные возгласы журналистов, отдававших честь его рангу "двойного" чемпиона мира, описывает автор статьи.

Источник: Инопресса


сборная Франции  Хорватия  ЧМ по футболу  

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