Встреча Трампа с Путиным: растут опасения, что в Хельсинки произойдет утечка секретов

Майкл Эванс, The Times

"Запланированная 90-минутная встреча, во время которой Дональд Трамп и президент Путин останутся наедине во время саммита в Хельсинки сегодня, вызывает опасения у ближайших союзников Америки", - пишет The Times.

"Существуют опасения, что в отсутствие госсекретаря или советника по национальной безопасности президент Трамп способен нечаянно раскрыть информацию, которая может поставить под угрозу западную разведку, в попытке установить партнерские отношения с российским лидером", - уточняет автор статьи Майкл Эванс.

"Британское правительство надеется, что Трамп поднимет вопрос отравления "Новичком". Убеждение Британии в том, что Москва виновна в этом, отчасти основано на секретных данных, которые, возможно, были переданы в США, но не обнародовались", - говорится в статье.

Трамп пообещал упомянуть и свидетельства о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Но, если российский президент будет отрицать вмешательство, как он это делал ранее, существуют опасения, что Трамп может выдать разведданные, которыми с ним поделились, чтобы заставить Путина признаться, пишет Эванс.

Источник: Инопресса