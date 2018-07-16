12:14 16.07.2018 | Дайджест | Новости 100198925

Встреча Трампа с Путиным: растут опасения, что в Хельсинки произойдет утечка секретов

Майкл Эванс, The Times

"Запланированная 90-минутная встреча, во время которой Дональд Трамп и президент Путин останутся наедине во время саммита в Хельсинки сегодня, вызывает опасения у ближайших союзников Америки", - пишет The Times.


"Существуют опасения, что в отсутствие госсекретаря или советника по национальной безопасности президент Трамп способен нечаянно раскрыть информацию, которая может поставить под угрозу западную разведку, в попытке установить партнерские отношения с российским лидером", - уточняет автор статьи Майкл Эванс.

"Британское правительство надеется, что Трамп поднимет вопрос отравления "Новичком". Убеждение Британии в том, что Москва виновна в этом, отчасти основано на секретных данных, которые, возможно, были переданы в США, но не обнародовались", - говорится в статье.

Трамп пообещал упомянуть и свидетельства о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Но, если российский президент будет отрицать вмешательство, как он это делал ранее, существуют опасения, что Трамп может выдать разведданные, которыми с ним поделились, чтобы заставить Путина признаться, пишет Эванс.

 Источник: Инопресса


саммитов президентов  Хельсинки  Путин  Трамп  

Читайте также:
Обсудить | Распечатать
. .




Новости СМИ2
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО

bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив