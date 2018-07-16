Путин - Трамп: независимо от исхода саммита, Кремль заявит об успехе

В преддверии встречи на высшем уровне Путина и Трампа наиболее существенным риском для США Сьюзан Райс считает заключение сделки по Сирии, Стивен Пайфер - "мягкость" Трампа по Крыму, Стивен Сестанович - "слияние мужской дружбы с политикой". Путин развил невероятную дипломатическую активность во время ЧМ по футболу и основательно подготовился к встрече, полагают СМИ.

Трампу, которого подозревают в обязательствах перед русскими, не следует позволять встречаться с глазу на глаз с более опытным, искушенным и подготовленным Путиным, убеждена Сьюзан Райс, советник по национальной безопасности при Бараке Обаме. В статье для The New York Times она пишет: "Формат "один на один" позволяет России публично исказить содержание встречи, а Трампу, рядом с которым не будет стенографиста либо советника, - уступить Путину все что угодно".

Наиболее существенным риском Райс считает заключение сделки по Сирии: "Трампа с подачи его излюбленных внешнеполитических партнеров - Израиля, ОАЭ и Саудовской Аравии - побуждали обменять признание аннексии Крыма Россией и снятие санкций, введенных против России после ее вторжения на Украину, на обязательство России сдержать влияние Ирана в Сирии и регионе".

"Это обещание, которое Путин не может сдержать и не сдержит. Российский лидер в последнюю очередь станет жертвовать преданным партнером, хотя он может долго притворяться, что так и делает, чтобы санкции были сняты, а аннексия Крыма легализована", - пишет Райс.

На встрече с Путиным Трампу следует смириться с тем, что ему крайне неприятно, - играть роль поскромнее, считает Стивен Сестанович, работавший координатором Госдепартамента по странам СНГ в администрации Билла Клинтона. В статье, опубликованной в The New York Times, он делает акцент на роли советников: "Помпео и Болтон не помешают Трампу заявлять, что у него с Путиным "фантастические отношения" или что (вопреки всем фактам) российский президент - "прекрасный человек". Пусть они не помешают мужской дружбе, но они обязаны пресечь ее слияние с политикой".

Еще одно требование для успеха встречи - заставить Путина отнестись к ней всерьез: "Он должен считать встречу в Хельсинки не более чем начальным шагом к новым отношениям, которые могут выйти за пределы приветливости на высоком уровне только в том случае, если Москва сменит курс". "Наконец, если Трамп и его советники хотят "поладить" с Москвой так, чтобы это отвечало интересам Америки, они должны доказать, что от них можно ожидать результатов", - подчеркивает Сестанович.

The Wall Street Journal в редакционной статье задается вопросом, что нужно Путину от Трампа. В первом пункте издание пишет о "престиже": "Главным приоритетом Путина на все времена является укрепление своего политического положения на родине, где ему не хватает демократической легитимности. Это означает расхаживание по международной арене, будто Россия снова является мировой державой, и Трамп помогает Путину в этом, просто встречаясь с ним на равных".

В Сирии Путин достиг своих целей: спас Асада, укрепил военные базы и заместил США в качестве главной движущей силы в регионе. "Он хочет, чтобы Трамп подтвердил эти достижения и вывел американские войска из Восточной Сирии", - говорится в статье. В обмен Путин может пообещать помочь США сдержать иранское присутствие в Сирии, хотя нет гарантий, что он в состоянии это сделать.

Путин хочет, чтобы Трамп признал аннексию Крыма - возможно, в обмен на возобновление обязательств в рамках минского переговорного процесса на востоке Украины, добавляет издание. Важнейшим краткосрочным приоритетом для Путина газета называет снятие санкций. "Русский сыграет на неприязни Трампа к Евросоюзу и даст понять, что Трамп может договориться о независимой сделке по Украине, Сирии и санкциям. Путин знает, что правительства Италии, Венгрии и Греции колеблются в вопросе санкций, и он бы хотел, чтобы Трамп внес в ЕС еще больший разлад", - полагает издание.

Накануне Трамп на пресс-конференции не исключил признание Крыма российским. Он обвинил Барака Обаму в том, что тот допустил незаконную аннексию украинского региона. "Меня беспокоит, как Трамп в понедельник обойдется с Крымом", - сказал Newsweek Стивен Пайфер, старший научный сотрудник Центра США и Европы при Институте Брукингса.

"Хотя практически все американские официальные лица повторяют, что США не признают незаконную аннексию Россией Крыма, Трамп говорит: "Нам нужно будет посмотреть" и "Я недоволен этой ситуацией". Почему он оставляет неопределенность? И он уже не первый год мягок в вопросе Крыма. Путин ничего другого так не хочет, как добиться от США признания Крыма российским. И он может попытаться заставить Трампа согласиться с этим. Неясно, понимает ли тот негативные последствия этого согласия для европейской безопасности и доверия к США", - сказал Пайфер.

Старший научный сотрудник Совета по международным отношениям Чарльз Купчан считает, что изменений в политике США по Крыму не предвидится. "Признать Крым территорией России значило бы принять и узаконить насильственный захват Россией земель и незаконную аннексию Крыма - это даже для Трампа чересчур, - сказал он. - Я ожидаю, что в фокусе переговоров будет скорее восток Украины, где более вероятна некая сделка по миротворческим силам, автономии регионов и выводу российских сил, а также по вопросу потенциального облегчения санкций", - добавил Купчан.

"Опасность состоит в том, что саммит косвенным образом предаст забвению жестокую тактику Путина на Украине, в Сирии, в ЕС и США и поспособствует дальнейшему раздору в НАТО, что является целью России почти 70 лет. Трамп должен иметь в виду: "Хельсинки" когда-нибудь может стать символическим названием политики умиротворения, как Мюнхен 1938 года или Ялта 1945-го", - считает журналист The Washington PostДэвид Игнатиус.

"Улучшение отношений с Россией - достойная цель, но до тех пор, пока это не подрывает безопасность и не поощряет плохие поступки, - подчеркивает обозреватель. - Путин - хулиган, смелеющий с каждым успехом. Можно сказать, он и Трамп созданы друг для друга".

"Неясно, вызвано ли желание Трампа примириться с Путиным стратегическим видением или же просто его склонностью управлять вопреки принятому мнению", - отмечают журналисты Bloomberg Маргарет Талев, Джастин Синк и Генри Мейер.

Заместитель директора программы "Россия и Евразия" Центра стратегических и международных исследований Джеффри Манкофф сказал агентству: "Это отражает взгляд Трампа и, конечно, некоторых людей из его окружения. Мне говорят, что я не могу провести эту встречу, все говорят, что проблема в России - а вот я не считаю, что проблема в России. И я всем докажу".

Журналист Policito Коннор О'Брайен обращается к заявлениям Трампа на саммите НАТО. Он приводит комментарии бывших официальных лиц, считающих, что нападки Трампа на альянс играют на руку России.

Бывший постпред США при НАТО Дуглас Льют отметил, что нападки на единство альянса "размывают доверие к американскому лидерству и наносят удар в сердце общих интересов НАТО, общих ценностей и обязанностей". "Это не приносит пользы, особенно за считанные дни до того, как он встретится с крупнейшим соперником НАТО - Владимиром Путиным", - сказал Льют. Бывший министр обороны Леон Панетта прокомментировал заявления Трампа: "Это играет на руку России, пытающейся ослабить НАТО. И это последнее, в чем должны участвовать США".

За пределами стадионов, где он "блистал своим отсутствием" во время игр ЧМ, глава Кремля усилил дипломатическую активность. Он основательно подготовил свой первый двусторонний саммит с Дональдом Трампом, считает корреспондент La Croix Бенжамен Кенель.

В Кремле или в загородной резиденции Путин принял многих глав государств, в том числе израильского премьера Биньямина Нетаньяху, с которым разговаривал о Сирии - эта тема станет центральной на российско-американском саммите в понедельник в Хельсинки, передает журналист.

В день матча открытия и первой победы российской команды президент был окружен 17 главами государств, говорится в статье.

"С тех пор Путин устроил мини-саммиты со многими коллегами, приезжавшими на ЧМ: это президенты Сенегала, Португалии, Южной Кореи, и даже... эмиссар северокорейского лидера. Совершенно незаметно Россия готовит действительно невиданную встречу между двумя Кореями в сентябре во Владивостоке", - сообщает корреспондент.

"Другой регулярный собеседник по телефону - украинский президент Петр Порошенко. В то время как саммит в Хельсинки рискует застопориться из-за украинского досье, два президента продвигаются вперед для обмена пленными", - пишет Кенель. По его данным, речь идет и об украинском кинорежиссере Олеге Сенцове, который держит голодовку в российской тюрьме.

"В четверг президент Трамп заставил союзников США поволноваться из-за своих новых требований быстро увеличить расходы на оборону", - сообщает The Wall Street Journal.

Трамп заявил, что в вопросе повышения оборонных расходов был достигнут "огромный прогресс", однако на заседании "потребовал от лидеров стран-союзников повысить военные взносы, делая пометки в списке с их оборонными бюджетами, хваля одних и критикуя других, по словам министра иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерса", говорится в статье.

Как заявили дипломаты, Трамп, как представляется, предостерег, что он может ослабить связи США с НАТО, если расходы не будут увеличены достаточно быстро.

Некоторые чиновники предупредили, что резкость публичной критики Трампа и его намеки на то, что США могут отстраниться от НАТО при невыполнении его требований, нарушили доверие в альянсе 29 стран и угрожают подорвать его эффективность в качестве сдерживающей силы.

Многие европейцы, опасаясь угроз со стороны Москвы, также обеспокоены встречей Трампа с президентом России в Финляндии, отмечает издание. Трамп неоднократно позитивно отзывался о Путине и заявил в четверг, что он является "соперником", а не врагом. "Надеюсь, когда-нибудь он будет другом. Это возможно", - сказал Трамп.

"В декларации по итогам саммита НАТО члены альянса заявили о своей приверженности новым мерам по большему его укреплению и сдерживанию России - таким, как повышение скорости переброски войск и техники соседям России, что является инициативой, поддержанной США", - говорится в статье.

По окончании собрания общее настроение участников казалось спокойным, отмечает издание. "Да, какое-то время это было немного напряженно", - сказал Трамп позже. Генсек НАТО Столтенберг заявил: "Тот факт, что существуют разногласия, не является проблемой, пока мы можем принимать решения".

Даже если повестка дня предстоящей встречи Трампа и Путина все еще неизвестна, эта встреча может стать средством давления на европейцев, заявил политолог Алексей Малашенко в интервью Tageszeitung.

"Американский президент всегда и бизнесмен, и политик. Он бегает по рынку и смотрит, что продают русские, корейцы и европейцы. Трамп работает исключительно на себя. Понимает ли Путин эту новую свободную форму встречи?" - сказал собеседник издания.

"Путин хочет показать себя отечественной публике как представителя мировой державы. Однако Россия в настоящий момент колеблется, - считает Малашенко. - Стоит ли ей теперь больше общаться с США или лучше обратиться к Европе? Это говорит о том, что Кремль не следует никакой геополитической концепции".

По мнению политолога, предметом обсуждений президентов в первую очередь станет ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке. Малашенко считает, что, с точки зрения Трампа, Сирия сейчас не представляет интереса для Америки. "Его позиция ясна: пусть этим занимается Россия. Однако, если США отступят, Москва может еще глубже погрязнуть в болоте, - сказал он. - Религиозный истеблишмент Ирана не доверяет России. Иран скорее ориентируется на Европу".

Малашенко не считает, что на встрече Путин будет просить ослабления санкций, несмотря на то, что они создают экономические проблемы. "Одновременно они укрепляют его власть, - указал политолог. - Большая часть общества думает: мы пережили Вторую мировую войну, мы вынесем и санкции".

Малашенко отметил, что каждый компромисс для Путина является проявлением слабости. Такая позиция блокирует и прорыв в вопросе конфликта на Восточной Украине, сказал он.

"Встреча закончится вничью, но Кремль преподнесет это как победу", - прогнозирует Малашенко.

Источник: Инопресса