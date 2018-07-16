После "катастрофической" поездки по Европе Трамп рискует обеспечить "пропагандистскую победу" Путину

Поездка президента США в Европу состояла из одних конфузов и оплошностей, пишут СМИ. Неужели Трамп к тому же поддержит смягчение санкций, наложенных на Россию за Крым, или возвращение России в G7 и позволит оставить в Сирии Асада?

Союзники США с тревогой ожидают встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. "После того как Трамп вел себя как слон в посудной лавке на саммите НАТО в Брюсселе и во время визита в Британию, они не могут быть уверены в том, что он сделает на встрече в Хельсинки", - пишет The Times в редакционной статье.

Прежде чем покинуть Белый дом, президент США заявил, что из трех предстоящих встреч - на саммите НАТО, в Британии и Хельсинки - саммит с Путиным может быть самым простым. Возможно, это означает, что Трамп предложит косвенную и политически выгодную поддержку человеку по другую сторону переговорного стола, ничего не получив взамен, говорится в статье британского издания.

Редакция The Boston Globe публикует статью под названием "Катастрофическую поездку в Европу венчает встреча с Путиным". "Поездка президента Трампа в Европу состояла из одних конфузов и оплошностей и нанесла еще больший ущерб давним отношениям, которые десятилетиями обеспечивали безопасность Запада", - пишет газета.

Но наиболее серьезной реакции может потребовать встреча с Путиным. "Если Трамп поддержит какое-либо смягчение санкций, введенных после аннексии Россией Крыма в 2014 году, или возвращение России в G7, Конгресс и союзники Америки должны быть готовы бросить ему вызов", - призывает The Boston Globe. Трамп не может в одностороннем порядке отменить санкции, но публичное одобрение, скажем, возвращения России в G7, для Путина будет равносильно пропагандистской победе, подчеркивает издание.

Путину уже сопутствует череда побед, а большее удовлетворение, чем успех с чемпионатом мира, может вызывать только поездка Трампа в Европу, считает The Guardian. "Позицию Путина укрепляет один лишь факт закрытой дискуссии с американским президентом. Трамп называет врагом Евросоюз, в то время как Россию - врагом "в некоторых отношениях", а ее президента - все же не врагом", - добавляет издание.

The Guardian сомневается в том, что стороны обсудят обвинения в кибератаках и ситуацию с "Новичком", и отмечает: "У Путина за спиной опыт, подготовка, беспощадная дисциплина и реальные цели - это ас игры в покер, перед которым будет человек, освоивший только политику разорения соседа. Поэтому любые дискуссии по существу между ними вызывают, пожалуй, большую тревогу, чем умолчания".

Газета предполагает возможность не "большой сделки" по Сирии, а более узкой: Россия обещает добиться того, чтобы поддерживаемые Ираном силы держались подальше от израильской границы, а США в обмен уходят с востока Сирии и соглашаются с президентством Асада. По поводу Украины The Guardian прогнозирует: "Трамп не может снять санкции, но он вполне мог бы выступить с формулировками в пользу России, которые в долгосрочной перспективе помогут изменить политические настроения, при том что взгляды республиканцев на Россию уже изменились".

"На встрече Путина и Трампа на карту поставлено все, но самый большой риск - Сирия", - гласит заголовок редакционного комментария The Washington Post. "Будь Трамп нормальным президентом, он наверняка был бы в ярости из-за Путина, только что нарушившего сделку по Сирии, о которой они договорились друг с другом при встрече год назад", - отмечает издание. Российский правитель обещал соблюдать перемирие на юго-западе страны, однако в прошлом месяце Россия поддержала в этом регионе наступление режима Башара Асада.

Опасность состоит в том, что Трамп примет от главы Кремля еще более пустые обещания в обмен на отказ от оставшихся в Сирии американских позиций. "Это была бы безрассудная сделка. Путин может дать такое обещание (как и год назад), но шансы на его выполнение невелики. Даже если бы он захотел, у Москвы нет возможностей вытолкнуть Иран из Сирии. Уступив позиции США в стране и признав режим Асада, Трамп просто поспособствует тому, что Сирия останется рассадником терроризма. Вместо того чтобы добиваться дружбы Путина, Трамп должен остерегаться его ловушек", - предупреждает издание.

Чемпионат мира по футболу стал триумфом для России и Путина, и положение российского президента, вероятно, станет еще прочнее, когда он встретится с Трампом, прогнозирует The Independent. "Российский лидер, переизбранный в этом году на четвертый президентский срок, укрепил свою популярность и отвлек свой народ от экономических проблем путем гордого отстаивания власти России в мире. Саммит с президентом США в понедельник усилит ностальгию России по статусу сверхдержавы", - полагает издание.

Существуют две точки зрения на то, как вести себя с сильными лидерами, которые пренебрегают правилами, замечает The Independent: "Их можно заставить расплачиваться за неправильные поступки или с помощью лести заставить поступать правильно. В предстоящие несколько месяцев получат шанс проверить свою теорию те, кто утверждают, что лучший способ справиться с Путиным - это проявить уважение к российскому национализму, который он воплощает".

Источник: Инопресса