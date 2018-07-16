ЧМ-2018: президент Хорватии, посланница крайне политизированной сборной

Редакция, Le Monde

Колинда Грабар-Китарович беспрестанно старается произвести впечатление первой фанатки национальной сборной. Ничего удивительного для страны, где футбол и политика всегда поддерживали тесные отношения, говорится в редакционной статье Le Monde.

Это "ее" чемпионат мира по футболу. Даже приехав в Брюссель на саммит НАТО, Грабар-Китарович, женщина-президент Хорватии, не смогла отказать себе в удовольствии повязать на шею платок с красно-белой шахматной доской - характерной шаховницей на гербе Хорватии, пишут авторы статьи.

Начиная с одной восьмой финала та, кого журнал "Форбс" ставит на 39-е место в списке самых влиятельных женщин мира, сделала все возможное. Г-жа Грабар-Китарович взяла "отпуск за свой счет", чтобы отправиться в Россию, и купила билет на обычный рейс. Это путешествие обессмертило ее в соцсетях, а она сама больше не расстается с майкой своей сборной - команды Ватрени (Пламенные), говорится далее.

Пиар-машина заработала на все обороты, демонстрируя ее энтузиазм, и СМИ назвали ее "главной болельщицей страны".

В Сочи она сидела на президентской трибуне рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино и российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщают журналисты.

Подобный президентский энтузиазм не выглядит адекдотичным в стране, возникшей после распада Югославии. После обретения независимости 25 июня 1991 года футбол всегда становился инструментом национального нарратива, дабы прославить за рубежом это маленькое государство с 4,1 млн жителей, указывает редакция.

Первый президент страны Франьо Туджман утверждал: "Победы в футболе выковывают национальную идентичность так же, как и войны".

Столь тесный союз все же привел к неуправляемому развитию. Хорватская национальная федерация футбола с годами превратилась в сеть мафиозной направленности, контролируемую приближенными к партии Хорватское демократическое содружество (HDZ). Из всех европейских федераций она подверглась наибольшему осуждению и санкциям со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), отмечают журналисты.

Не пытаясь навести порядок в доставшемся ей наследии, президент Хорватии поддерживает отношения с довольно скандальными личностями хорватского футбола, замечают авторы. Во время четвертьфинального матча с Россией на трибунах ее сопровождал Дамир Врбанович, исполнительный президент хорватской футбольной ассоциации, приговоренный к трехлетнему сроку в деле о мошенничестве, впоследствии обжаловавший это решение, говорится в статье.

Этот скандал вокруг расхищения более 15 млн евро в ходе трансфера игроков бросил тень и на сборную страны. Многие звезды были привлечены к делу, а полузащитник Лука Модрич обвиняется в даче ложных показаний, пишут журналисты.

Больше всего пострадал от этого скандала вице-президент хорватской футбольной ассоциации Здравко Мамич, говорится в статье.

Однако сомнительная близость между миром футбола и политики не шокируют привыкшую к этому страну, указывает редакция.

Дарио Брентин, эксперт по футболу на Балканах, пишет в Twitter: "Многие болельщики опасаются, что успех Хорватии на мундиале скомпрометирует их борьбу за более демократический футбол, так как предоставит нынешним носителям власти значительный социальный, культурный и экономический капитал". По мнению специалиста, для большинства болельщиков вопрос о политическом использовании ЧМ является "второстепенным".

В воскресенье, на финале, хорватский президент, очевидно, будет на стадионе - как и ее французский коллега Эммануэль Макрон, говорится в статье.