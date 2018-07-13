Владимир Путин готовит саммит с Дональдом Трампом

Бенжамен Кенель, La Croix

За пределами стадионов, где он "блистал отсутствием", глава Кремля усилил свою дипломатическую активность во время чемпионата мира по футболу. Он основательно подготовил свой первый двусторонний саммит с Дональдом Трампом, который состоится 16 июля в Хельсинки, считает корреспондент французского издания La Croix Бенжамен Кенель.

"Его" мундиаль завершится апофеозом. В воскресенье, 15 июля, Владимир Путин, конечно, не увидит, как играет российская сборная, хотя она достойно дошла до четвертьфинала и это вызвало патриотическую волну в России и похвалы за рубежом. Однако рядом с Эммануэлем Макроном, приехавшим поддержать свою команду, глава Кремля будет председательствовать на самом смотрибельном футбольном матче мира непосредственно перед отлетом в Хельсинки на встречу с Дональдом Трампом. Об изоляции России и ее президента из-за международной напряженности и критики речь уже не идет", - отмечает автор статьи.

Неожиданные победы российских футболистов, а также почти единодушные комплименты иностранных гостей по поводу этого ЧМ, организация которого считается чуть ли не лучшей за всю историю, подстегнули страну, привыкшую к изоляции. Этот успех способствовал изменению имиджа России. Со своей стороны, Путин, подозреваемый в использовании этого ЧМ как инструмента "мягкой силы", разыграл карту скромности и сдержанности. Президент ни разу не пришел на стадион после матча открытия. Даже для того, чтобы посмотреть на российскую команду, указывает Кенель.

"На самом деле накануне саммита с Трампом Путин удвоил дипломатическую активность, - говорится далее. - В Кремле или в загородной резиденции он принял многих глав государств. Последним был израильский премьер Биньямин Нетаньяху, с ним он разговаривал о Сирии - эта тема станет центральной на российско-американском саммите в понедельник в Хельсинки", - передает журналист.

В день матча открытия и первой победы российской команды президент был окружен 17 главами государств, говорится в статье.

"С тех пор Путин устроил мини-саммиты со многими коллегами, приезжавшими на ЧМ: это президенты Сенегала, Португалии, Южной Кореи, и даже... эмиссар северокорейского лидера. Совершенно незаметно Россия готовит действительно невиданную встречу между двумя Кореями в сентябре во Владивостоке", - сообщает корреспондент.

"Другой регулярный собеседник по телефону - украинский президент Петр Порошенко. В то время как саммит в Хельсинки рискует застопориться из-за украинского досье, два президента продвигаются вперед для обмена пленными, в том числе, в частности, украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который содержится в тюрьме в России и держит голодовку уже больше месяца", - пишет Кенель.

"Для Путина этот мундиаль стал шансом показать другой образ России за рубежом, а также продолжить свою дипломатию в совершенно другой обстановке. Для него это крайне престижно!" - анализирует Арно Дюбьен, директор Франко-российского аналитического центра "Обсерво".

Между тем ни один из руководителей великих европейских столиц не приехал на ЧМ. Единственное исключение: Эммануэль Макрон, уже присутствовавший на полуфинале в Санкт-Петербурге рядом с бельгийским королем Филиппом, подчеркивает автор статьи.

"На президентской трибуне Путин в тот день отметился своим отсутствием - словно для того, чтобы напомнить, что он хозяин и дирижер мундиаля, но при этом остается над схваткой. У него на прицеле - куда более важная встреча в понедельник, 16 июля, в Хельсинки", - резюмирует Кенель.

Источник: Инопресса