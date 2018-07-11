Трампу надо заключить сделку с Путиным по Сирии

Самюэль Чарап, Джеффри Мартини, Foreign Policy

"По слухам, президент Дональд Трамп подумывает заключить сделку по Сирии с российским президентом Владимиром Путиным во время саммита, который состоится 16 июля в Хельсинки. В принципе, это было бы позитивным изменением", - указывают Самюэль Чарап и Джеффри Мартини, авторы комментария в Foreign Policy.

"Продолжающееся наступление режима Башара Асада на одну из немногих оставшихся зон, подконтрольных сирийской оппозиции, подчеркивает, что Соединенным Штатам необходимо стремиться к дипломатическому решению, если они хотят защитить свои интересы, связанные с этим конфликтом, в частности сохранить достижения в борьбе с "Исламским государством"* и в сдерживании иранского влияния на Сирию", - пишут журналисты.

"Режим Асада при поддержке равняющихся на Иран группировок и российских наемников уже попытался захватить плацдармы на восточном берегу Евфрата. Сейчас только вопрос времени, когда он еще агрессивнее станет противостоять союзникам США на востоке. Заключение сделки с российскими покровителями Сирии, пока сделка еще возможна, может побудить Россию убедить Асада не стремиться силой отвоевать всю страну обратно", - говорится в статье.

"Цели меняются не только у сирийского правительства, но и у Вашингтона. Теперь, когда "Исламское государство"*, по большому счету, разбито, администрация Трампа поставила цель "вышибить Иран из Сирии". Эта риторика сигнализирует об укреплении позиций более воинственного антииранского лагеря в этой администрации, разделенной между сторонниками сокращения обязательств США за рубежом и сторонниками применения военной силы против региональных противников, - полагают журналисты. - Что на практике означает "вышибить Иран", неясно, но без поддержания военного присутствия в Сирии на неопределенный срок, которое, очевидно, нежелательно для Трампа, этой цели придется добиваться за столом переговоров".

"Хотя последние завоевания режима Асада сильно ослабили влияние Америки, Вашингтон и Россия все еще могут добиться договоренности, которая защитит интересы США. Кремль не хочет бесконечно длить свою воздушную кампанию в Сирии в поддержку результатов, которые служат интересам, главным образом, Асада и Ирана. Поэтому можно ожидать, что Россия поддержит политическое урегулирование, соответствующее непременным условиям: неизменность режима в Дамаске и отсутствие американских военных в Сирии. Многие в Москве предпочли бы этот итог оказанию Сирии военной помощи и грубому захвату всех повстанческих районов Ираном", - считают авторы.

"На деле, если Россия поможет Асаду завоевать всю страну, Москва вообще-то потеряет часть своего влияния на его режим, так как ее постоянная поддержка станет менее необходимой", - говорится в статье.

Источник: Инопресса