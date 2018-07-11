"НАТО - это чувство общности стратегических интересов"

Стефан Бюссар, Le Temps

Заместитель директора Европейских программ Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеффри Ратке критикует навязчивую идею Дональда Трампа, требующего от союзников направлять 2% своего ВВП на военные расходы. Интервью с экспертом записал журналист швейцарской газеты Le Temps Стефан Бюссар.

"Трансатлантические отношения в сфере безопасности основаны на справедливом распределении бремени. Но они также скрепляются общими ценностями и стратегическими интересами, политическим сплочением и солидарностью. Если Трамп сфокусируется на 2%, это действительно станет проблемой. Я не говорю, что разделение бремени безопасности не является важным, но этот аспект не должен стать чем-то большим, нежели просто элемент более глобального подхода к безопасности. США еще следует оценить, какую выгоду они извлекают из Североатлантического альянса", - считает Ратке.

"НАТО должно больше сфокусироваться на результате и меньше на денежных взносах государств-членов. Страны с меньшими расходами на оборону порой вносят более эффективный и значительный вклад, чем те, кто тратит больше. Военные расходы Дании не превышают 1,2% ее ВВП, однако ее вклад в безопасность в Афганистане оказался одним из самых значительных в НАТО", - отмечает эксперт.

"Если США намерены оказать давление на союзников по НАТО, они должны оценить результаты каждого из них, с тем чтобы выявить "халявщиков", то есть тех, кто пользуется зонтиком безопасности, не очень-то стремясь внести свой вклад. Португалия, Бельгия и даже Словения тратят 75% своих военных расходов на персонал. Это неправильно, - считает Ратке. - Цель, поставленная НАТО - предоставлять как минимум 20% на оборудование. В этом аспекте положение такое: Румыния направляет треть своего военного бюджета на оборудование, в то время как Португалия, Бельгия и Словения - соответственно 10, 5 и 4%".

"Фиаско саммита в Брюсселе могло бы сыграть на руку Путину на саммите с Трампом в Хельсинки?"- спросил журналист.

"Не думаю, что Трамп захочет разрушить саммит в Брюсселе. Но если американский президент горяч с Путиным и холоден с демократически избранными лидерами государств-союзников Америки, то отправленный таким способом месседж способен вызвать озабоченность. Еще хуже, если Трамп в присутствии Путина станет подрывать решения, принятые в НАТО. Путин был бы в восхищении, если бы его американский коллега обязался снизить свою боевую активность в Европе. Это стало бы победой Кремля на многих фронтах. Путин мысленно представил бы, как американская угроза отступает, а Европа и США расходятся", - ответил собеседник издания.

Источник: Инопресса