Сотрудники кампании за выход Британии из ЕС встречались с российскими чиновниками 11 раз

Кэрол Кадуолладр, Питер Джукс, The Guardian

Сотрудники кампании в пользу "Брекзита" Leave.EU, крупнейшим спонсором которой был Аррон Бэнкс, провели с российскими чиновниками на семь встреч больше, чем признавал Бэнкс. Команда Leave.EU встречалась с сотрудниками российского посольства целых 11 раз накануне референдума о выходе Британии из ЕС и в течение двух месяцев после него, передает The Guardian со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении издания документы.

"Судя по тем же документам, российское посольство направило крупнейшему спонсору "Брекзита" еще четыре приглашения, но были ли они приняты, неизвестно", - сообщают журналисты Кэрол Кадуолладр и Питер Джукс.

На протяжении двух лет Бэнкс утверждал, что его контакты с правительством России сводились к одному "обеду с выпивкой" в компании российского посла. Месяц назад, когда The Observer раскрыла, что он провел несколько встреч, на которых ему предлагались выгодные сделки, Бэнкс сообщил парламентскому расследованию, что встреч было "две или три". На прошлой неделе под давлением The New York Times он признал факт четвертой встречи.

"Однако The Observer ознакомилась со свидетельствами, которые говорят о том, что встреч было по меньшей мере еще семь. На вопросы об этом Бэнкс не ответил", - говорится в статье. По информации издания, потенциальные сделки были предложены на четвертой встрече 17 ноября 2015 года. В тот же день организация Leave.EU официально начала свою кампанию.

Бэнкс переписывался с олигархом Симаном Поваренкиным, с которым его познакомил посол, сообщает газета. Он писал: "Я побеседовал со своим партнером по банку Джимом Меллоном, и мы оба заинтересованы в изучении вопроса о том, как мы могли бы помочь. У Джима большой интерес вызывают сырьевые товары".

Далее Бэнкс писал, что другой деловой партнер будет на связи, "чтобы приступить к обсуждению". "Я очень решительно настроен в отношении золота и поэтому охотно бы ознакомился", - цитирует издание. В постскриптуме он добавил: "Джим тоже знаком с послом".

Меллон сколотил свое состояние, которое оценивается в 850 млн фунтов, в начале 1990-х в России, пишет издание. В принадлежащей Меллону Manx Financial Group Бэнкс владеет крупной долей. Меллон тоже пожертвовал кампании Leave.EU 50 тыс. фунтов.

The New York Times на прошлой неделе сообщила, что основанная Меллоном и частично ему принадлежащая компания Charlemagne Capital спустя считанные дни после референдума в июне 2016 года купила многомиллионную долю в российской "Алросе". "Алросу" сейчас возглавляет сын Сергея Иванова, одного из ближайших советников Путина, отмечается в статье.

Представители Меллона заявили, что на тот момент он не был исполнительным директором компании, не участвовал в принятии инвестиционных решений и не знал о покупке.

Издание также сообщает, что, судя по документам, Бэнкс и другие его партнеры, в том числе пресс-секретарь Leave.EU Энди Вигмор, но не Меллон, в январе 2016 года обсуждали с Поваренкиным две сделки с золотом и сделку с "Алросой".

"Продажа акций "Алросы" была первым и крупнейшим российским IPO за многие годы. Но за ним последовали другие, в том числе менее чем через месяц после победы Дональда Трампа на выборах президента США было продано 19,5% акций государственной нефтяной компании "Роснефть", - говорится в статье.

Источник: Инопресса