Создатель "Новичка": "Я прекрасно понимаю панику жителей Солсбери"

Оливер Кэрролл, Independent

Владимир Углев, 15 лет работавший над созданием "Новичка", заявил, что вещество, вероятно, останется в Солсбери на долгие годы, передает корреспондент The Independent Оливер Кэрролл. Его почти невозможно обнаружить, сказал он.

"Вещество способно впитываться в любую мягкую поверхность, будь то деревья, кожа или скамейки в парке, - сообщил Углев. - Оттуда оно может впитаться в кожу человека со всеми вытекающими последствиями".

Углев согласен с выводами британской разведки о том, что при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей использовался "Новичок". По его словам, можно смело предположить, что "Новичок" является причиной и последнего инцидента. "Я на 99% уверен, что это был A-234. Я его знаю, как мать знает свое дитя", - заявил Углев.

Нервно-паралитическое вещество A-234 из семейства "Новичков" особенно устойчиво, но его стабильность зависит от климатических факторов. "По словам Углева, под прямыми солнечными лучами или на ровной металлической поверхности вещество быстро испаряется, - передает издание. - Оно может сохраниться надолго в более холодных и сухих условиях, впитавшись в неровные мягкие поверхности".

Ученый допустил возможность того, что второй случай отравления связан с неиспользованной порцией яда. "Это может быть вторичное отравление первой порцией, либо для убийцы подготовили несколько шприцов и они остались спрятаны где-то в округе. Возможно, он использовал только одну или две порции", - предположил Углев.

Он отмел версии о том, что это могли быть террористы-одиночки или негосударственные субъекты. По его словам, даже он не смог бы воспроизвести это вещество вне специализированной лаборатории. "Это была атака на государственном уровне, - заявил Углев The Independent. - Сложно себе представить более серьезный террористический акт, еще и совершенный против постоянного члена ООН".

Источник: Инопресса