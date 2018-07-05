14:26 05.07.2018 | Дайджест | Новости 100198203

Российское нервно-паралитическое вещество поразило Великобританию накануне саммита НАТО

Нико Хайнс, The Daily Beast

"Этот саммит уже назвали одним из самых напряженных за всю 69-летнюю историю НАТО, и эта напряженность резко возросла в связи с новостью, что еще два человека пострадали на британской территории от смертоносного российского нервно-паралитического вещества "Новичок", - пишет журналист The Daily Beast Нико Хайнс.


Британская пара находится в критическом состоянии в больнице в Солсбери после соприкосновения с ядом, который, судя по всему, остался на месте после покушения на убийство Сергея и Юлии Скрипалей", - говорится в статье.

"Глава отдела по борьбе с терроризмом Скотланд-Ярда заявил, что анализы, взятые у пары, потерявшей сознание у себя дома в субботу, подтвердили опасения, что произошло новое поражение нервно-паралитическим агентом. Неизвестно, как 44-летняя Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули пришли в соприкосновение с этим веществом, но полиция оцепила общественный парк в Солсбери, пытаясь найти его источник", - отмечает издание.

"Заражение двух британских граждан спустя столько времени после первоначальной атаки свидетельствует о том, насколько безрассудной была попытка убийства", - говорится в статье.

Закрытие части местного парка усилит опасения, что взрослые и дети могли подвергнуться воздействию яда, отмечает корреспондент.

Источник: Инопресса


Российское нервно-паралитическое вещество  НАТО  

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