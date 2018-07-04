Час кротких "космонавтов" - на ЧМ миры пересекаются и предстают другим боком

Елена Чижова, Neue Zürcher Zeitung

"Спорт всегда был для Кремля продолжением войны другими средствами. Один только факт того, что чемпионат мира пройдет в России, был для Путина большой победой. Однако политический эффект мощной радости от футбольного праздника контролировать трудно", - пишет Елена Чижова на страницах швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung.

Журналистка пишет, что, вопреки ожиданиям, организация ЧМ, по крайней мере в Санкт-Петербурге, не вызывает нареканий. Чистые автобусы-шаттлы беспроблемно доставляют фанатов на новый стадион. Правда, никого не интересует, что предварительная стоимость строительства стадиона была превышена в 5-6 раз из-за взяток, "выплат премий" и "всеобщей русской халатности", отмечает Чижова.

Иностранные фанаты также ничего не знают о запрете на время проведения ЧМ любых уличных протестов и, вероятно, о том, что обвиняемый в "терроризме" украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку в тюрьме и, возможно, не выживет.

В предварительно обученных бойцах Национальной гвардии, наблюдающих за праздничной суетой, даже при внимательном рассмотрении не узнать "космонавтов" (так бойцов Нацгвардии прозвали из-за их больших круглых шлемов), которые привыкли орудовать дубинками и затаскивать протестующих парней и девушек, студентов и школьников в автозаки, повествует автор.

"Вложив в чемпионат огромные деньги (на новые стадионы, аэропорты, дороги и современную инфраструктуру - без ЧМ Саранск и другие провинциальные города-участники не увидели бы таких благ цивилизации) и потратившись настолько, что сразу же после первой победы российской сборной, а точнее, в шуме победного ликования, пришлось объявить о так называемой "пенсионной реформе" (резком повышении пенсионного возраста, у мужчин на 5, а у женщин на 8 лет), российская власть не просчиталась, - пишет Чижова. - Кто бы ни одержал победу на ЧМ, настоящий победитель, похоже, всегда был известен - это Кремль".

"Когда "праздник мира и дружбы" пройдет, сотни тысяч иностранных футбольных фанатов, восхищенных российским гостеприимством, как почтовые голуби, разлетятся по странам и континентам и разнесут благую весть о том, что международные СМИ распространяют ложные обвинения: Россия ни в коем случае не является агрессором, царством зла и полицейским государством, это свободная, веселая и счастливая страна", - говорится в статье.

Но также и россияне, собственными глазами увидевшие радостных иностранцев, засомневаются в мифах российской пропаганды о том, что все европейцы и американцы являются морально опустившимися геями без "истинных духовых традиций и нормальных человеческих ценностей", полагает автор.

"Чемпионат продолжается. И мы еще увидим, какой результат загорится в конце на "политическом табло", - пишет Чижова в заключение.

Источник: Инопресса